Švedijoje vyks Europos lietuvių kultūros dienos.

Šiųmetis renginys ypatingas – šventėje bus minimas lietuvių bendruomenės Švedijoje 80-ies metų jubiliejus, liudijantis ilgaamžę lietuvių diasporos istoriją ir nenutrūkstamą ryšį su Lietuva.
Europos lietuvių kultūros dienose Švedijoje laukiama per 500 dalyvių – lietuvių chorų, šokių ir folkloro kolektyvų, meno ansamblių, bendruomenių pirmininkų, kultūrinės veiklos organizatorių bei meno vadovų iš Airijos, Belgijos, Danijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Liuksemburgo, Norvegijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Lietuvos. Tris dienas vyks susitikimai, diskusijos, koncertai, jungtinis meninių kolektyvų pasirodymas.
Vienu svarbiausių renginio akcentų taps Europos lietuvių forumas, kuriame bus aptariami diasporos kultūros politikos klausimai, kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimas ir ateities iniciatyvos. Planuojama, kad forume dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidentūros ir Vyriausybės atstovai, atsakingi už ryšius su pasaulio lietuviais.
Jungtinę koncertinę programą rengs profesionalūs meno vadovai iš Lietuvos – dirigentas Ramūnas Baršauskas, choreografas Edmundas Žička ir etnomuzikologė Dalia Mockevičienė. Scenoje susitiks skirtingose Europos šalyse gyvenantys lietuviai, kuriuos vienys bendra daina, šokis ir meilė savo kultūrai. Ypatingą nuotaiką kurs Lietuvos instrumentinio folkloro grupė „Ratilai“, kurios interaktyvi programa kvies žiūrovus ne tik klausytis, bet ir įsitraukti į tradicinės kultūros pasaulį.
Renginio programą papildys etnografinėje sodyboje Solentunoje kartu su Latvijos ir Estijos bendruomenėmis rengiama tradicinė Baltijos šalių diena. Čia bus pristatomos Baltijos šalių kultūros tradicijos, muzika, šokiai ir bendras paveldas.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuotos Europos lietuvių kultūros dienos jau ketvirtus metus keliauja po skirtingas Europos šalis, kaskart suburdamos vis gausesnę lietuvių bendruomenę. Europos lietuvių dainų švente vadinamas renginys tapo svarbia tradicija, stiprinančia skirtingose valstybėse gyvenančių lietuvių ryšius, skatinančia mėgėjų meno kolektyvų bendradarbiavimą ir padedančia išsaugoti lietuvišką kultūrinę tapatybę už Lietuvos ribų.
Europos lietuvių kultūros dienas Švedijoje organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Pasaulio lietuvių bendruomenė ir Švedijos lietuvių bendruomenė. Renginį remia Lietuvių fondas bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.
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