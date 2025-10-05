„Tai gali būti paskutinis kartas“: kultūrininkai pradėjo streiką visoje Lietuvoje

Įvairios protesto akcijos prasidėjo nuo ryto Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Streiko kulminacija bus 14 val., kai daugelyje šalies kultūros įstaigų, aikščių, skverų skambės protesto himnu ir „įspėjamąja sirena“ tapusi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Prieš Seimą – klyksmas
Sekmadienio rytą prie MO muziejaus Vilniuje jo darbuotojai su miesto šokio teatru ir mokykla „Low Air“ surengė judesio protestą ant muziejaus laiptų – atsuko nugarą kultūros žlugdymui.
Žemaitės skvere grojama elektroninė eksperimentinė muzika, norintieji gali skaityti poeziją ar sakyti monologus.
Prie Žvėryno tilto, prieš Seimą, maždaug trys dešimtys žmonių protestavo klyksmu.
Pasak laisvai samdomos menininkės Mildos Varanauskaitės, ją šiai akcijai įkvėpė dailininko Edvardo Munko paveikslas „Klyksmas“. Anot kūrėjos, jis atspindi situaciją, kai iš siaubo ir pykčio norėsi tik klykti.
„Norėjosi pažadinti politikų sąžines, todėl susirinkome būtent Neries krantinėje“, – sakė menininkė.
„Tai gali būti paskutinis kartas, kai mes esame vieningi, mes tikime bendryste, mes išeiname į gatves ir aikštes. Mes stojame prieš paniką, melą ir chaosą, mes garsiai pasisakome už laisvę ir demokratiją. Mes laisvai minime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardą ir girdime „Jūrą“. Mes griežtai sakome „Ne“ „Nemuno aušrai“ Kultūros ministerijoje“, – kalbėjo M. Varanauskaitė.
„Tai gali būti paskutinis kartas, kai streikuojame dėl Lietuvos, tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi“, – sakė ji.
Akcijoje dalyvavęs 50 metų kūrybininkas Audrius BNS sakė, kad kompetencijų kultūros srityje neturinčio Ignoto Adomavičiaus paskyrimas kultūros ministru laikytinas visos šios bendruomenės įžeidimu.
„Aš tai įvertinčiau kaip įžeidimą ir panieką kultūros bendruomenei. Aš įsivaizduoju, kad jie ir pati premjerė neturi supratimo, kas yra kultūra, jie neturi kompetencijų ir žinių paskirti kultūros ministrą“, – sakė jis.
Audriaus įsitikinimu, net ir pasitraukus ministrui pasipriešinimas nenuslops, jeigu Kultūros ministerija liks „Nemuno aušrai“.
Prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vilniuje rinkosi jaunimas su plakatais „Jūra – ne Nemunas, neužtvenksi, neužtildysi“, „Švogerių ministerija NE“, „Kultūra – ne chaltūra“, „Ministerija „aušriečiams“ – kultūros saulėlydis, „Mama, ir aš galiu eiti į politiką“, kt. Iš ten surengtos eitynės iki Katedros aikštės.
Į šį renginį atvykusi Vilniaus Mykolo Biržiškos mokinių tarybos viceprezidentė Saulė Želnytė BNS sakė, kad pirmadienį jos mokykloje rengiama akcija palaikyti M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivius, kurie sulaukė „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio grasinimų dėl dalyvavimo proteste.
„Mokykloje per pertraukas leisime M. K. Čiurliono „Jūrą“ kaip palaikymą M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniams, kad mokinių balsas yra išgirstas, jis yra svarbus ir jų nenutildys“, – teigė S. Želnytė.
Anot jos, jau aštuonios sostinės mokyklos nutarė prisidėti prie šios akcijos.
Sulaukė ir grasinimų
„Kultūra nelygi chaltūra“, „Palikite cirką profams“, „Nemuno aušra – kultūros saulėlydis“, „Ne „Nemuno aušrai!“ – taip pat skelbė keli šimtai prie Ąžuolyno bibliotekos Kaune susirinkusių žmonių.
Pasak vienos iš protesto iniciatorių Kaune Agnės Pinigienės, įspėjamajame streike dalyvauja praktiškai visos miesto kultūros įstaigos.
Tai vienas svarbiausių istorinių įvykių, kuomet kultūros bendruomenė Lietuvoje susivienijo ir laikosi vieno bendro tikslo.
„Tai vienas svarbiausių istorinių įvykių, kuomet kultūros bendruomenė Lietuvoje susivienijo ir laikosi vieno bendro tikslo. Dar labai džiugu, kad prie šios iniciatyvos jungiasi ir visas pasaulis – Danija, Islandija, Niujorkas, Čekija, Latvija, Tailandas ir daugelis kitų šalių“, – sekmadienį žurnalistams sakė ji.
A. Pinigienės teigimu, įspėjamasis streikas – tik protesto pradžia.
„Šis protestas tik pradžia, tikrai tai nėra pabaiga. Kultūros asamblėja turi nemažą strateginį planą, kas laukia toliau“, – tvirtino ji.
Anot moters, streiko organizatoriai jau spėjo sulaukti ir grasinimų.
„Pastarosiomis dienomis sulaukėme įvairių grasinančių žinučių ir rusiškai kalbančių atstovų jaučiame suintensyvėjusią grėsmingą ataką“, – tvirtino A. Pinigienė.
Į susirinkusiuosius kreipęsis Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis sakė, kad „kultūros klasė laimės šitą mūšį ir Kultūros ministerija bus mūsų“.
„Nenorime, kad ateitų žmonės, kurie sukurtų vienos liniuotės kultūrą“, – teigė jis.
„Dar nėra jokio fašizmo, bet nenorime, kad net fašizmo užuomazgų būtų“, – tvirtino profesorius.
Nuo Ąžuolyno bibliotekos šimtai protesto dalyvių patraukė į Vienybės aikštę Kaune, kur vyks meninė judesio akcija „Tinklas“.
Eitynių dalyviai skandavo: „Nebus čia kaip Vengrijoj, nebus kaip Slovakijoj, nebus prie kultūros prorusiškų blakių“, „Kultūra – ne įkaitas, kultūra – ne prekė“, „Mes nenusileisim, mes neparsiduosim, Žemaitaičio aušrai kultūros mes neduosim“.
Renginiai visoje Lietuvoje
Protesto renginiai, per kuriuos kviesta kultūros įstaigas atsiverti lankytojams, suplanuoti praktiškai visoje Lietuvoje.
Vilniaus universiteto didžiajame kieme dainoms ir šokiams susiburs etnokultūros bendruomenės, Klaipėdoje rengiamos studentų ir jaunimo eitynės nuo Lietuvininkų aikštės iki Teatro aikštės, kurioje vyks Klaipėdos kultūros atstovų solidarumo akcija. Panevėžio kultūros bendruomenė rinksis Senvagės saloje.
Prie akcijos jungiasi ir šalies muziejai, teatrai, galerijos bei meno kolektyvai, rengiamos nemokamos paskaitos, meninės instaliacijos ir pasirodymai, kitos veiklos.
Lietuvos kino kūrėjai organizuoja „Kino festivalį“ – filmų peržiūrą keliose dešimtyse Lietuvos miestų bei Kyjive.
Taip pat šalies kino festivalių bendruomenė – „Kino pavasaris“, Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, „Nepatogus kinas“, Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, komedijų kino festivalis „Tik be dramų“, video žaidimų ir animacijos festivalis BLON – organizuoja akciją „Streiko kinas“.
Vilniuje visą dieną nemokamai bus rodomi filmai, kurie „sujungs, įpūs bendrystės, dvasios, ir demonstruos sėkmingo protesto pavyzdžius“, teigia organizatoriai.
Kaip rašė BNS, kultūros bendruomenės streiką išprovokavo valdančiųjų sprendimas Kultūros ministeriją atiduoti „Nemuno aušrai“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl neapykantos skatinimo ir Holokausto neigimu, jis taip pat yra abejojęs paramos Ukrainai tikslingumu.
Kultūrininkų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Kritikos dėl nekompetencijos sulaukęs iš pareigų penktadienį atsistatydino „aušrietis“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
