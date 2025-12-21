Tūkstančiai žmonių Stounhendže paminėjo žiemos saulėgrįžą

Minios žmonių, daugelis persirengę kostiumais, susirinko dar prieš aušrą ir kantriai laukė tamsiame ir šaltame lauke pietvakarių Anglijoje.
Vieni dainavo ir mušė būgnus, kiti skyrė laiko apmąstymams tarp didžiulių akmeninių kolonų.
Daugelis žmonių kiekvieną vasarą ir žiemą keliauja į akmeninį ratą ir laiko tai dvasine patirtimi.
Į pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas Stounhendžas, kaip manoma, yra 4,5 tūkst. metų senumo. Jį vėjų perpučiamoje lygumoje pastatė Saulę garbindavusi neolito kultūra. Ekspertai vis dar nesutaria dėl jo paskirties, bet teigiama, kad tai galėjo būti astronominė stebykla.
Sekmadienis yra trumpiausia metų diena į šiaurę nuo pusiaujo, kur saulėgrįža žymi astronominės žiemos pradžią. Pietų pusrutulyje yra priešingai – tai ilgiausia metų diena ir prasideda vasara.
