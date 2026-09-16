„Užtilk, aš dabar kalbu“: Kultūros ministerijos kanclerio leksika šokiruoja darbuotojus

Patys darbuotojai per Seimo Kultūros komiteto posėdį pasakojo tokios leksikos per savo darbo metus negirdėję.
„Ir tikrai visiems darbuotojams, ir tiems, kurie rašo žinutes, ir kurie nenori viešintis, (noriu pasakyti – BNS) manau, rasime sprendimą. Tikrai dėkui ir atsiprašau, nes kokio nors pykčio, noro jus kaip nors įžeisti, sumenkinti, neturėjau“, – trečiadienį sakė kancleris, prieš tai išklausęs ministerijos darbuotojų pasisakymų.
„Galbūt iš tikrųjų reikėtų man peržiūrėti ir juoko forma išsakytus pasakymus priimti rimtai, nes, ko gero, galbūt tas atsipalaidavimas, kad ne visi galime sakyti, kad reikia žinoti ir vietą, ir laiką, ir turbūt reikia geriau susipažinti. Dėkui. Tikrai visiškai priimu kritiką ir nuoširdžiai atsiprašau, ir stengsiuosi šitą situaciją pagerinti“, – sakė jis.
Kultūros ministras Lukas Alsys savo ruožtu tvirtino esąs pasiryžęs spręsti susidariusią situaciją.
„Tikiu, kad mums pavyks suvaldyti šitą susidariusią krizę. Nenoriu jos nei kaip nors sumenkinti, nei pasakyti, kad tai yra eilinis nesusikalbėjimas. Taip, jeigu mes diskutuojame tokiam ratelyje, vadinasi, yra reikalingi sisteminiai pakeitimai, kaip mes dirbsime“, – teigė jis.
Ministras žadėjo peržiūrėti vidinę darbo organizavimo tvarką, pareigybių paskirstymą, tarnautojų atsakomybes ir pavaldumą.
„Vakar aiškiai kolegoms pasakiau, kad tokia leksika ir toks vadovavimo būdas nebus toleruojamas ministerijoje“, – tvirtino jis.
L. Alsys Kultūros komitetą informavo, kad antradienį vyko bendras darbuotojų susitikimas su vadovybe, per kurį siekta išklausyti darbuotojus, išsiaiškinti situaciją.
BNS rašė, kad vadovaujančias pareigas einantys Kultūros ministerijos darbuotojai pirmadienį kreipėsi į L. Alsį, prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio elgesio.
Kreipimesi teigiama, kad nuo liepos pabaigos, kai E. Raistenskis pradėjo darbą, susiklostė praktika, jog dalijantis darbine informacija, dokumentais, teisės aktais, su kuriais yra būtina kancleriui susipažinti, grįžtamojo ryšio nėra. Taip pat nurodoma, jog kanclerio bendravimas dažnai būna nederamas, darbuotojai jaučiasi pažeminti.
Pasak darbuotojų, kanclerio pavedimai formuluojami nesivadovaujant teisės aktuose nustatytais prioritetais, o vadovaujantis asmeniniu požiūriu.
Teigiama, kad su ministerijos administracijos padalinių vadovais iki šiol nėra užmegztas konstruktyvus dialogas, dalykinis bendravimas nevyksta, neleidžiama išsakyti savo pozicijos, argumentų, pokalbio metu dažnu atveju pašnekovas pertraukiamas, taikoma nederama leksika, naudojama žeminanti verbalinė ir neverbalinė kalba.
Kreipimasis adresuotas L. Alsiui, jo kopija persiųsta Seimo Kultūros komitetui ir premjero patarėjui kultūros klausimais Dariui Kuoliui.
„Nesmart“ darbuotoja“
Trečiadienį nuotoliniu būdu komiteto posėdyje dalyvavę kai kurie ministerijos darbuotojai žodžiu patvirtino savo nusiskundimus. Skyrių vadovai pabrėžė kalbantys ne tik savo, bet ir padalinių vardu.
„(...) grįžtant prie tos neverbalinės ir verbalinės kalbos leksikos, kurią girdime kasdienybėje, tai apgailestauju, kad šitame formate turėčiau įgarsinti tą leksiką. Na, tikrai tokios leksikos neteko girdėti“, – sakė Kultūros ministerijos Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus vedėja Laura Šerniūtė.
„Kaip išsakyti žodžiai: „nesmart“ darbuotoja, „per sena darbuotoja“, „užtilk, aš dabar kalbu“, „aš vadovauju“. Paklausus apie finansus, kaip įgyvendinti pavestas užduotis, kai trūksta finansų, atsakoma: „Man neįdomu, eik ir ieškok“. Apgailestaujame, kad turime tokią kasdienybę. Esame už darbus, už kultūros sektorių, už rezultatų siekimą ir tikrai orientuojamės į rezultatus ir darbą, ir norime dirbti, ir komanda nori dirbti“, – sakė ji.
Paklausus apie finansus, kaip įgyvendinti pavestas užduotis, kai trūksta finansų, atsakoma: „Man neįdomu, eik ir ieškok“.
Pasak Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos Daivos Liekienės, ministerijoje tvyro įtampa, darbuotojams sunku susikaupti, dėl to stringa darbai.
Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjas Virginijus Varnaitis tvirtino, kad darbuotojų netenkina kanclerio veikimo būdas.
„Mes, kaip ir ministras, kaip visa politinė komanda ir turbūt kancleris, siekiame to paties tikslo – kad kultūra, Kultūros ministerija, kultūros sektorius, gyventų gerai, jeigu taip galima išsakyti vaizdžiai. Bet kai to siekiama, laikant darbuotojus nekvalifikuotais, netinkamais, nemokšomis, šitas aspektas mums nėra priimtinas. Norime sulaukti pagarbos, lygiaverčio bendravimo, tokio, koks buvo iki šiol, tokio, koks buvo prie buvusios ministrės, tokio, kaip buvo prie dar ankstesnių ministrų“, – sakė jis.
Anot Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovo Deivido Velko, darbuotojų negąsdina skiriamos užduotys, trumpi jų įgyvendinimo terminai, tačiau „gąsdina nesukurtas ryšys“.
„Bet kai kas ir džiugina. Džiugina tikrai pradėtas dialogas. Ir už tą aš dėkingas kultūros ministrui. Manau, ministras yra dialogo žmogus ir tikrai žmogus, kuris girdi, kas yra išsakoma“, – pridūrė jis.
Blogai rengiami projektai
E. Raistenskis per Seimo Kultūros komiteto posėdį teigė siekiantis atsakingo darbo ministerijoje, nes „pinigai nepasiekia kūrėjų“.
„Taip, pripažįstu, galbūt administracinis tonas... Galima elgtis kitaip, bet vis dėlto mano pareiga yra užtikrinti, kad pinigai nebūtų grąžinami į biudžetą, neperskirstomi, o pasiektų kultūros meno kūrėjus“, – kalbėjo jis.
„Esu atėjęs iš kitos sferos, ir visi tie žmonės (Kultūros ministerijos darbuotojai – BNS) man yra vienodi, aš jų nepažinojau iki tol, nepažįstu ir vertinu tik jų darbo rezultatą, aš noriu tam tikro atsakingumo“, – sakė kancleris.
Anot jo, ypač netenkina prastai parengiami projektai finansavimui gauti.
E. Raistenskio duomenimis, Kultūros ministerijos srities projektams šiemet suplanuota 15,8 mln. eurų, Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) vertinti pateikta 101 sutartis, bet pasirašyta – tik 17 už beveik 4,5 mln. eurų.
„Tai yra 28 proc. visos finansavimo lėšų sumos. Tai reiškia, kad 11,4 mln. eurų liko nepaskirstyti (...) Mums sako, kad pinigų nėra, bet pinigai nepasiekia kūrėjų ir meno kūrėjų. Paprastas klausimas, kodėl? Jeigu kas nors supranta, tegu atsako“, – kalbėjo jis.
„CPVA vertina Kultūros ministeriją pagal tam tikrus rodiklius, korektiškai pasakius, labai žemai, ir čia nėra koks nors išskirtinumas“, – pridūrė kancleris.
Kultūros ministras savo ruožtu teigė, kad įtampą ministerijoje kursto ir planuojama struktūrinė pertvarka. Jis tik pabrėžė, kad reorganizacija apims ne kultūros turinio, o ūkines sritis.
E. Raistenskis darbą Kultūros ministerijoje pradėjo liepos 20 dieną, šiose pareigose jis pakeitė ministru tapusį L. Alsį.
Prieš tai E. Raistenskis dirbo Sveikatos apsaugos ministerijos kancleriu, yra vadovavęs Mokestinių ginčų komisijai.
(be temos)
(be temos)