Vaizduotės sukurtas pasaulis, kuriame viskas įmanoma

Keistuolių sukurtas fenomenas
Varna Albertina, Pamirštas gimtadienis, paršiukas Ikaras ar Liūtas Semas – dalis Lietuvos vaikų D. Bisseto istorijas pirmiausia atrado „Keistuolių teatro“ scenoje ir televizijoje. Pagal anglų rašytojo pasakas sukurti personažai tapo vaikystės fenomenu – su keistais, juokingais ir kartu labai savais herojais augo ne viena karta.
„Keistuolių teatro“ aktorių sukurti personažai buvo tokie ryškūs, kad iki šiol išgirdus kai kurių aktorių pavardes pirmiausia prieš akis iškyla jų sukurti personažai. Juk Robertas Aleksaitis daugeliui visų pirma yra Varna Albertina, o Ilona Balsytė – paršiukas Ikaras.
Būtent šis spektaklis 1991 m. dar jauno „Keistuolių teatro“ aktorius pavertė žvaigždėmis. Nufilmuotą spektaklį rodė Lietuvos televizija, o į pasirodymus visoje Lietuvoje rinkdavosi pilnos salės. Su šio spektaklio premjera teatras sugrįžo į sovietų kariuomenės užgrobtas patalpas Spaudos rūmuose – į vaidinimus žiūrovų eilės nutįsdavo net iki troleibusų stotelės.
Kur slypi paslaptis?
Įsivaizduokite pasaulį, kuriame niekas nesako: taip nebūna, neišsigalvok, būk kaip visi. „Aukštyn kojom“ pasaulyje gyvūnai turi žmogiškų rūpesčių, daiktai – jausmus, o visiškai absurdiška situacija gali pasirodyti savaime suprantama. Tačiau tai ne chaosas – D. Bisseto pasakų pasaulis turi savo logiką. Jeigu drambliui reikia nukeliauti į Australiją, rašytojas nesako, kad tai neįmanoma, o klausia, kaip būtų galima tai padaryti. Tada prasideda žaidimas.
Rašytojas nesistengia aiškinti vaikams pasaulio – leidžia jį išradinėti iš naujo. Net kai veikėjai elgiasi kvailai, jų kvailumas nėra katastrofa. Net kai nutinka nelaimė, ji nebūtinai turi negrįžtamų padarinių. Pasaulis išlieka saugus, draugiškas ir šiek tiek absurdiškas – toks, kuriame galima klysti, smalsauti ir tiesiog būti savimi.
Turbūt čia ir slypi šių iš pažiūros labai paprastų pasakų ilgaamžiškumo paslaptis: žaidimas, netikėti istorijos posūkiai ir švelnus absurdas susipina su daugeliui pažįstamais jausmais – smalsumu, vienatve, baime, noru būti pastebėtam ar tiesiog turėti draugą. Todėl šios istorijos veikia keliais lygmenimis: jaunesni skaitytojai jose atranda smagų nuotykį, o suaugusieji atpažįsta gyvenimiškas situacijas.
Knyga sugrįžta
D. Bisseto pasakos nesiūlo bėgti nuo tikrovės, tik trumpam pakeisti jos taisykles ir pamatyti, kad pasaulis gali būti labai įvairus. Tikriausiai būtent todėl ir šiandien D. Bisseto pasakos atrodo tokios gaivios.
Leidykla „Tyto alba“ nusprendė sugrąžinti garsiąsias pasakas – tiek daug D. Bisseto istorijų vienoje knygoje lietuvių kalba pasirodo pirmą kartą. Knygoje „Aukštyn kojom“ skaitytojai atras jau pažįstamus siužetus, personažus ir kiek mažiau žinomas, tačiau ne mažiau įdomias legendinio rašytojo istorijas.
Šiandien, kai vaikai vis daugiau laiko praleidžia prie ekranų, trumpos ir netikėtos istorijos gali tapti puikiu būdu lavinti vaizduotę. Kalbiniai paradoksai, iš jų kylantis humoras, griūvančios įprastos logikos taisyklės ir laisvė žaisti mintimis – puikus būdas atrakinti šiandien taip dažnai minimą kūrybiškumą.
Aktorius, tapęs rašytoju
1910 m. Londone gimęs D. Bissetas profesinę karjerą pradėjo kaip aktorius – vaidino teatre ir televizijoje, tarp jo darbų buvo ir vaidmuo legendiniame seriale „Daktaras Kas“, pradėtame rodyti 1963 m. Sceninė patirtis prisidėjo prie jo literatūrinės sėkmės – D. Bissetas nebuvo rašytojas, kuris iš aukšto vaikams aiškina, kaip veikia pasaulis.
Jis buvo pasakotojas, savo personažus visų pirma matęs scenoje kaip gyvus ir atpažįstamus veikėjus. Dalį savo istorijų rašytojas skaitė radijuje, o daugelį savo knygų iliustracijų nupiešė pats. Šį jo talentą skaitytojai atras ir ką tik lietuvių kalba išleistoje knygoje „Aukštyn kojom“ – joje publikuojami paties autoriaus piešiniai.
Šiandien D. Bissetas geriausiai žinomas kaip daugiau nei 30 knygų vaikams autorius, o jo kūriniai išversti į šešiolika kalbų. Pats rašytojas savo kūrybą apibūdino kaip animistine pasaulėžiūra paremtas šiuolaikines pasakas, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo beprasmiškos, tačiau iš tiesų turi įvairiausių prasmių.
Būtent ši jo mintis geriausiai paaiškina, kodėl D. Bisseto istorijos taip lengvai peržengia amžiaus ribas: jose nereikia ieškoti vienos teisingos prasmės. Kiekvienas gali atrasti savąją. Žaidimas vaizduote – tai D. Bisseto sukurto pasaulio esmė.
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