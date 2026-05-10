Iš Venecijos bienalės apdovanojimų traukiasi kone pusė menininkų

Šeštadienį 61-ajai Venecijos bienalei atvėrus duris visuomenei, 54 tarptautinės parodos menininkai ir 16 nacionalinių paviljonų komandų, įskaitant Latvijos ir Lietuvos, paskelbė pasitraukiantys iš apdovanojimų svarstymo, reikšdami solidarumą su atsistatydinti nusprendusia žiuri.
BNS rašė, jog didžiausioje pasaulyje šiuolaikinio meno parodoje, kuri kas dvejus metus vyksta Italijos kanalų išraizgytame mieste, dalyvauja menininkai iš kelių konfliktuojančių valstybių, įskaitant Ukrainą, Izraelį ir JAV.
Šiemet Rusija į programą buvo įtraukta pirmą kartą nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą, o šis sprendimas sukėlė Italijos vyriausybės ir Europos Sąjungos pasipiktinimą.
Bienalės vertinimo komisija praėjusią savaitę atsistatydino pareiškusi, kad neteiks apdovanojimų šalims, vadovaujamoms asmenų, kuriems Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) yra išdavęs arešto orderius – tai reiškia Rusiją ir Izraelį.
Tuomet bienalės fondas atsisakė tradicinių „Auksinio liūto“ apdovanojimų šiems metams ir įsteigė naujus „Lankytojų liūtus“ – apdovanojimus, kuriuos lems viešas balsavimas ir kurie bus paskelbti paskutinę bienalės dieną, lapkričio 22-ąją.
Bienalės pranešime aiškiai nurodyta, kad tiek Izraelis, tiek Rusija gali pretenduoti į naujus apdovanojimus, nes bus vertinami visi nacionaliniai paviljonai.
Dar anksčiau 22 šalių kultūros ir užsienio reikalų ministrai, tarp jų ir Lietuvos, pasirašė Latvijos iniciatyva parengtą bendrą pareiškimą, kuriame ragino Venecijos bienalę persvarstyti sprendimą leisti Rusijai dalyvauti bienalėje.
Naujausi komentarai