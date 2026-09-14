Venecijos kino festivalyje apdovanotas bendras Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos filmas

Venecijos kino festivalyje dokumentiniams filmams skiriamo apdovanojimo komisijoje šiais metais dalyvavo filipiniečių kilmės amerikiečių aktorė Liza Soberano, „Auksinių gaublių“ prezidentė Helen Hoehne, „Oskaro“ laureatė, prodiuserė ir fondo „Artemis Rising Foundation“ įkūrėja Regina K. Scully, „Oskaro“ laureatė, prodiuserė ir organizacijos „Impact Partners“ bendraįkūrėja Geralyn White Dreyfous bei bendrovės „Think-Film Impact Production“ įkūrėja ir generalinė direktorė Danielle Turkov Wilson.
Komisijos nariai teigė, kad filmas „Laiškai iš nutildytos šalies“ suteikia žmogišką veidą krizei, kuri pernelyg dažnai paverčiama tik antraštėmis ir skaičiais, atskleidžia neįmanomai sunkius pasirinkimus, kurie padeda išsaugoti žmogiškumą.
Nors filmo istorijos šaknys – Baltarusijoje, ji peržengia vienos šalies ribas, prabyla kiekvienam, kuriam yra tekę mylėti žmogų per atstumą ar kovoti. Filmas yra įtaigus pavyzdys, kaip dokumentinis pasakojimas atskleidžia, jog itin asmeninės istorijos gali būti ir labai universalios.
Kartu su apdovanojimu kūrėjams skiriama 10 tūkstančių JAV dolerių piniginė premija.
Lenkijoje gyvenančio baltarusių režisieriaus A. Kutsilos filmas „Laiškai iš nutildytos šalies“ pasakoja apie šiuolaikinę Baltarusiją per penkių režimo represijas ir smurtą patyrusių žmonių istorijas.
Vienoje iš svarbiausių pasaulio kino salių suteiktas balsas žmonėms, kuriuos Baltarusijos režimas bando nutildyti. Jautrus ir sukrečiantis režisieriaus A. Kutsilos sukurtas jo gimtosios šalies portretas per pasaulinę filmo premjerą pravirkdė ir sužavėjo žiūrovus.
Prieš filmo premjerą režisierius A. Kutsila festivalio meno vadovui Albertui Barberai perdavė politinių kalinių laiškus. Baltarusijos tikrovė, kurią atskleidžia filmas, žiūrovams tapo skaudžiu atradimu.
Filmas paremtas asmeniniais, iš kalėjimo, tremties ir pogrindžio rašytais laiškas, stebimosios dokumentikos elementai jame derinami su archyvine medžiaga, o taip pat animacija, kuri sukurta pagal kalėjime rastus piešinius.
„Labai džiaugiamės tokiu įvertinimu! – sužinojęs apie filmui skirtą apdovanojimą sakė režisierius A. Kutsila. – Tikimės, kad apdovanojimas padės į filmą ir jo temą atkreipti dar daugiau dėmesio. Džiugu ir tai, kad vis daugiau sudėtingas ir skaudžias temas gvildenančių dokumentinių filmų atrenkami ir pristatomi aukščiausio lygio kino festivaliuose”.
Filmo koprodiuserė G. Žickytė teigia, kad festivalio programoje dalyvavo daug stiprių filmų.
„Esame dėkingi Golden Globes žiuri už įvertinimą. Mums šis apdovanojimas prasmingas ir tuo, kad padeda atkreipti dėmesį į skaudžią realybę, kuri vyksta visiškai šalia mūsų. Po premjeros Venecijoje ne vienas žiūrovas prisipažino neįsivaizdavęs, kad tokio masto represijos vyksta šiomis dienomis.
Man svarbu dar ir tai, kad režisierius apie šią skaudžią tikrovę kalba ne deklaratyviai, o jautria ir autentiška kino kalba, pasakoja kaip savo paties išgyventą istoriją. Po filmo, atrodo, pajunti, ką reiškia gyventi nuolat sekamam ar būti uždarytam kalėjime. Tikiu, kad toks stiprus autorinis kinas padeda tokiems žmonėms išlikti matomiems, o jų istorijoms neleidžia išnykti iš mūsų akiračio“, – sužinojusi apie apdovanojimą kalbėjo G. Žickytė.
2020 metais, po taikių protestų Baltarusijoje, Aleksandro Lukašenkos režimas ėmėsi brutalaus susidorojimo su kitaminčiais. Daugybė režimo priešininkų ir laisvės trokštančių žmonių buvo priversti palikti šalį, buvo įkalinti, sužaloti ar nužudyti.
Kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, Baltarusijoje kilo nauja pasipriešinimo banga, į kurią režimas atsakė dar griežtesnėmis represijomis.
Viešai reikšti nepritarimą valdžiai šalyje tapo neįmanoma. Politiniai kaliniai su pasauliu bendravo laiškais. Būtent jie ir tapo filmo „Laiškai iš nutildytos šalies“ pasakojimo pagrindu.
Lenkijoje gyvenančio baltarusių dokumentinio kino režisieriaus A. Kutsilos filmai rodyti ir apdovanoti svarbiausiuose tarptautiniuose dokumentinio kino festivaliuose – IDFA, „DOK Leipzig“, „Hot Docs“ ir Krokuvos kino festivalyje.
Po 2020 metų protestų režisierius buvo priverstas palikti Baltarusiją. Apsigyvenęs Lenkijoje, jis tęsė kūrybinę veiklą. Pastaruosius penkerius metus didžiąją savo kūrybos dalį A. Kutsila skiria represijas patiriančių ir tremtyje gyvenančių baltarusių istorijoms.
Dokumentinis filmas „Laiškai iš nutildytos šalies“ sukurtas bendradarbiaujant kino gamybos kompanijoms „DocEdu Foundation“ (Lenkija), „Moonmakers“ (Lietuva) ir „inselfilm produktion“ (Vokietija).
Filmo gamybą ir pristatymą Venecijos tarptautiniame kino festivalyje iš dalies finansavo Lietuvos kino centras.
Lietuvos kino teatruose filmas pasirodys 2027 metų pavasarį.
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