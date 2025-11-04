Vilkauskas apie formuojamą Kultūros ministerijos politinę komandą: raitelis be galvos

„Vienareikšmiškai ne nuo to galo (pradėta formuoti politinė komanda – ELTA). Turi būti paskirtas ministras“, – Eltai sakė Seimo Kultūros komiteto pirmininkas K. Vilkauskas.
„Nes čia yra įvairūs tolimesni darbiniai klausimai prieš biudžetą, ministerijos priemonių planas… Čia gi ministro kompetencijos. Jis čia yra pagrindinis formuotojas (…). Aišku, kolegialiai atsakinga Vyriausybė, bet be ministro čia kaip raitelis be galvos“, – pridūrė socialdemokratas.
Jo teigimu, jei pirmiausiai būtų pasirūpinta ministro, o ne politinės komandos paskyrimu, būtų galima efektyviau spręsti ir kitas problemas, pavyzdžiui – protestuojančios kultūros bendruomenės klausimą.
„Jeigu matome, kad kultūros bendruomenėje yra tų visokių įtampų, tai ministras, kuris ateitų, galėtų ir komunikuoti, ir spręsti tuos klausimus“, – kalbėjo politikas.
Savo ruožtu komiteto pirmininko pavaduotojas, konservatorius V. Juozapaitis tikina, jog nuolatinis neapibrėžtumas ir valdančiųjų nesugebėjimas rasti tinkamo kandidato į ministrus tik didina įtampą kultūros bendruomenėje.
„Kultūros ministerijai vadovaujant laikinai ministrei, laikinai paskiriami net trys viceministrai. Atrodo, kad „laikinai“ mūsų valstybėje tampa vis labiau nuolatine būsena. Valdantieji, negebėdami rasti tinkamo kultūros ministro, visą sektorių palieka nežinioje“, – antradienį savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė konservatorius.
„Toks nuolatinis neapibrėžtumas sukelia įtampą visuomenei – žmonėms reikia stabilumo, o ne nesibaigiančio laukimo. Kyla klausimas – ar valdantieji patys nepasitiki savimi, ar sąmoningai palaiko šią įtampą, paversdami „laikinumą“ manipuliaciniu instrumentu?“ – pridūrė V. Juozapaitis.
Parlamentarų teigimu, sprendimas pradėti formuoti politinę komandą, dar neturint kandidato į ministerijos vadovus, yra nelogiškas. Taip, anot jų, tik didėja rizika, kad netrukus paskyrus nuolatinį ministrą jo komandą reikės formuoti iš naujo.
Komiteto pirmininkas ragina kultūros bendruomenę peržiūrėti savo reikalavimus
Kaip skelbta anksčiau, kultūros bendruomenės atstovai, dar pirmadienį raginę Vyriausybę neburti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras, dėl pastarojo valdančiųjų žingsnio atsisakė atvykti ir į šią savaitę planuotą susitikimą su Vyriausybės atstovais.
Vis dėlto, K. Vilkausko nuomone, jau antrą mėnesį protestuojantys kultūrininkai turėtų peržiūrėti savo reikalavimus ir atkreipti dėmesį į tai, kaip dalis jų jau yra įgyvendinami.
„Kultūros bendruomenei irgi reikėtų pažiūrėti, kokie buvo reikalavimai ir kaip jie įgyvendinami arba neįgyvendinami“, – Eltai sakė K. Vilkauskas.
Kultūros bendruomenei irgi reikėtų pažiūrėti, kokie buvo reikalavimai ir kaip jie įgyvendinami arba neįgyvendinami.
„Nemuno aušros“ atstovų tarp viceministrų nėra. Kultūros ministerijai, nors ir laikinai, bet vadovauja R. Popovienė. Tai vis dėlto aš manau, kad (…) į realią situaciją reikėtų atsižvelgti, nes tie reikalavimai praktiškai jau turėtų būti pakitę arba jų turėtų būti nelikę, nes dabar pagal tuos reikalavimus viskas atitinka“, – aiškino socialdemokratas.
Savo ruožtu konservatorius V. Juozapaitis pažymi, jog esant ir taip nestabiliai situacijai, valdantieji Kultūros ministerijos politinės komandos narių kandidatūras turėtų derinti su nerimstančia kultūros bendruomene.
„Kaip aš įsivaizduoju, tie viceministrai nebuvo derinti su kultūros bendruomenės atstovais (...). Tai reiškia, jog nebuvo išlaikytas joks susitarimo įsipareigojimas. Tai, matyt, kultūros bendruomenė ir toliau laikosi savo principų, kas yra sveikintina“, – sakė parlamentaras.
Kaip skelbta, nuo antradienio darbą pradėjo trys kultūros viceministrai – Aleksandras Brokas, Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
