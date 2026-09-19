Vilniuje surengtas romų kultūros festivalis „Gypsy Fest“

Tradicinė eisena prasidėjo nuo Vilniaus Rotušės aikštės, joje dalyvaujantys romų ansambliai, šokių kolektyvai, muzikantai bei žirgai keliavo link V. Kudirkos aikštės.
V. Kudirkos aikštėje lankytojai visą dieną turėjo galimybę apsilankyti improvizuotame romų kampelyje, kuriame galima susipažinti su romų kulinariniu paveldu, rankdarbiais, apranga ir kitomis tradicijomis.
Vakare V. Kudirkos aikštėje vyks nemokamas koncertas. Jame pasirodys romų ansambliai iš Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos. Programoje taip pat numatyti „Sare Roma“, Konsuelos Mačiulevičiūtės, šokių studijų „Sultana“, „Pashe jag“ ir kitų atlikėjų pasirodymai.
Festivalio dalimi tapo ir trečius metus organizuojamas jaunųjų romų talentų konkursas „Romavision“.
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