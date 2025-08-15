Zarasuose atidengta du kartus apgadinta Mykolo Saukos skulptūra

Ši nuogos vyresnės moters statula jau kurį laiką kelia dalies gyventojų pasipiktinimą. Jie sako, kad meno kūrinys – ne vietoje. Galiausiai praėjusią savaitę skulptūra buvo padegta, o šią savaitę ją bandyta apipaišyti.
„Aš tikiu tuo, ką darau. Aš tikiu, kad tai nėra vulgaru“, – penktadienį renginyje sakė M. Sauka.
Skulptūrą padegęs vyras šią savaitę viešai atsiprašė dėl savo veiksmų ir pažadėjo atlyginti padarytus nuostolius.
Savo ruožtu Zarasų rajono savivaldybė teigė besidžiaugianti vyro drąsa pripažinti klaidą ir „atvirai apie ją prabilti“.
Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė anksčiau šią savaitę pripažino, jog informacijos apie naują skulptūrą mieste trūko, tačiau pabrėžė, kad joks meno kūrinys negali tapti neapykantos taikiniu.
„Liudytoja“ stovi erdvėje, kur sovietmečiu veikė KGB padalinys. Ji simbolizuoja išlikimą, orumą ir kviečia susimąstyti. Ši skulptūra – 2015 metais sukurtos M. Saukos darbų serijos dalis.
2028 metais Zarasai taps Lietuvos kultūros sostine.
