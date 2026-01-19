Žiemos pasaka Marijampolėje: iškilo įspūdingos ledo skulptūros

Marijampolėje ledo meistrai sukūrė ledo skulptūrų ekspoziciją, kuri tapo miesto žiemos akcentu. Kai miestai nusipuošė kalėdines egles, čia, parke, atsirado įspūdingos ledo skulptūros.
Gyventojai ir miesto svečiai stabteli apžiūrėti kūrinių, fotografuoja detales ir sako, kad stebina tai, jog viskas sukurta vien tik iš ledo.
„Labai gražu, ši žiema ir skulptūros – tikra žiemos pasaka“, – kalbėjo moteris.
„Man labiausiai patinka angelas. Panašus į mano žmoną“, – juokavo vyras.
„Šiemet jos netirpsta. Pernai, kai buvo pliusinė temperatūra, skulptūros tirpo. Dabar – labai gražu“, – sakė moteris.
„Įspūdis labai geras, ypač vakare, kai jos apšviečiamos įvairiomis spalvomis“, – teigė gyventoja.
„Tas angelas su sparnais į dangų, man atrodo, pats gražiausias“, – sakė vyras.
„Manau, kad tokius dalykus reikia rodyti – jie džiugina praeivius“, – pridūrė moteris.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Marijampolėje pastatytos 5 ledo skulptūros, kurių kiekviena turi ryšį su miestu.
„Arfa simbolizuoja gyvenimo muziką, žirgas – Žirgo metus, pilis – tvirtybę ir stiprumą. Taip pat turime angelą, kuris saugo ir suteikia viltį, ir šokių porą – Marijampolėje kultūrinė veikla aktyvi, o gyvenimas tarsi šokis“, – pasakojo Marijampolės kultūros centro direktorė Aistė Bakaitė-Stanaitienė.
Skulptoriams sukurti šiuos kūrinius nebuvo paprasta.
„Paruošti medžiagą užtrunka apie dvi savaites. Marijampolės skulptūroms prireikė 5 tonų ledo – kiekvienai po toną. Drožimas truko apie septynias dienas, iš viso tai – maždaug mėnesio darbas“, – teigė „Ledo meistrų“ vadovas Paulius Orlovas.
Nors gyventojai dažniausiai išskiria angelo skulptūrą, meistrams būtent ji buvo sudėtingiausia.
„Angelo sparnai yra 1,80 metro ilgio, juos reikėjo klijuoti iš nugaros – tai buvo viena sudėtingiausių detalių“, – aiškino P. Orlovas.
Pasak skulptoriaus Orlovo, ledas yra itin sudėtinga medžiaga.
„Ledas trapus kaip krištolas ir tuo pačiu labai kietas. Užtenka lengvo stuktelėjimo, ir gali likti tik ledo gabalai“, – sakė P. Orlovas.
Ledo skulptūros mieste stovės tiek, kiek leis oro sąlygos.
„Jeigu temperatūra pakiltų iki pliusinės, visas skulptūros tūris stovėtų apie keturias dienas. Smulkios detalės – rankos, veidai – aptaktų greičiau“, – paaiškino P. Orlovas.
Ledo skulptūrų projektas kainavo 7 tūkst. eurų.
„Visos penkios skulptūros kainavo 7 tūkstančius eurų. Savivaldybė mano, kad džiuginti gyventojus verta – ši suma adekvati, o skulptūros unikalios“, – sakė A. Bakaitė-Stanaitienė.
Ledo skulptūros Marijampolėje statomos jau 4 metus iš eilės. Gyventojai taip pat kviečiami teikti pasiūlymus, kokias skulptūras norėtų pamatyti ateityje.
