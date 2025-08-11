Žolinė Lietuvos etnografijos muziejuje – tradicijos, vasaros skoniai ir kelionė laiku

Šventė prasidės 12 val. šv. mišiomis miestelio bažnyčioje, kurių metu bus šventinami javai, vaisiai, daržovės ir duona – visa, ką dovanojo vasara. Tikima, kad pirmoji duonos riekė ir žolynai, padėti prie Marijos altoriaus, atneša sotų ir laimingą rudenį.
Po mišių šventinė eisena nusidrieks į Aukštaitijos kaimą, kur kiekvienas kiemas pasitiks savaip – nuo dainų ir šokių iki žolelių pažinimo, gardžių arbatų ragavimo, tradicinių amatų, žaidimų bei kitų veiklų.
Aukštaitijos kaime laukia užsiėmimai ir dirbtuvėlės, džiuginantys tiek vaikus, tiek suaugusiuosius: galėsite išmokti rišti natūralius smilkalus, susipažinti su vaistiniais augalais, pasitikrinti žinias derliaus viktorinoje. Šventės akcentas – kelionė laiku į XX a. pradžios kaimą, kur tapsite tikrais Sadauskų šeimos Žolinės svečiais: prie baltos staltiesės, vaišinantis naujo derliaus gėrybėmis, skambant dainoms ir nuoširdiems linkėjimams.
Lauks jodinėjimas arkliais, smagūs žaidimai ir galvosūkiai. Norintieji galės išmokti verti tradicinius šiaudinius reketukus. Vasaros skoniai vilios gardžiais kvapais – čia virs slyvienę, bus gaminamas tradicinis mutinys. Taip pat veiks saldainių vyniojimo dirbtuvėlės.
Šventėje skambės sutartinės, pasirodys folkloro ansambliai, suksis šokių rateliai, kviesiantys prisijungti kiekvieną. Veiks tradicinis kermošius „Derėtis mokėsi – įsigyti galėsi“, o margaspalvė Žolinės puokščių paroda džiugins akį ir skleis vasariškų žiedų aromatą.
Organizatoriai žada: iš muziejaus išsinešite ne tik puokščių ir vasaros derliaus kvapus ar duonos skonį, bet ir dainas ausyse bei šiltus prisiminimus.
