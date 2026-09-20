Langeliai vėl mados viršūnėje

Kaip langelius prisijaukinti kasdieniame garderobe ir kokių derinių geriau vengti, patariama „Akropolio“ pranešime žiniasklaidai.
Ir darbui, ir laisvalaikiui
„Vienos languoto drabužio derinimo taisyklės nėra – daug sprendimų priklauso nuo žmogaus stiliaus, kasdienės veiklos ir pomėgių. Ieškantiems saugaus būdo, kaip stilingai garderobą papildyti languotais drabužiais, patariu rinktis vieną languotą gaminį ir derinti jį su vienspalviais drabužiais“, – sako Evelina Kušlevič, Vilniaus „Akropolyje“ veikiančios parduotuvės „Reserved“ stilistė.
Pasak jos, languotus marškinius lengva derinti su mėlynais džinsais, juodomis ar rudomis kelnėmis, vienspalviais sijonais. Toks derinys tiks ir darbui, ir universitetui, ir kasdienai mieste.
Norintiems drąsesnio įvaizdžio E. Kušlevič siūlo nebijoti viename derinyje naudoti ir dviejų languotų drabužių, tik tokiu atveju svarbu rasti juos jungiantį elementą.
„Langeliai gali skirtis dydžiu, bet į vieną stilingą visumą juos sujungs ta pati dominuojanti spalva. Galima derinti ir du languotus, bet kontrastingų spalvų drabužius: geltonos ir violetinės, raudonos ir žalios arba mėlynos ir oranžinės. Jei norisi jaunatviško nerūpestingumo ir polėkio, languotą sijoną galima derinti su motociklininko stiliaus batais ir didelėmis metalo kniedėmis dekoruota rankine“, – vardija stilistė.
Svarbios audinio tekstūros
E. Kušlevič atkreipia dėmesį, kad įvaizdžio dermę derinyje kuria ne tik audinio raštas, spalva, bet ir skirtingos audinių tekstūros. Tai ypač svarbu viename įvaizdyje derinant kelis languotus drabužius.
„Pvz., jei languoti medvilnės marškiniai derinami su storu languotu žieminiu sijonu, abu drabužiai ims konkuruoti tarpusavyje, o bendras vaizdas gali tapti perkrautas. Todėl verta pasirinkti, kuris drabužis bus pagrindinis įvaizdžio akcentas, o kitus elementus rinktis ramesnius“, – sako stilistė.
Be to, pasirinkus tinkamą langelių rašto dydį ir vietą galima išgauti ypatingą optinį efektą.
„Languotas audinys traukia žvilgsnius, todėl jį verta rinktis tai kūno daliai, kurią norime akcentuoti. Jeigu, pvz., norime išryškinti viršutinę kūno dalį, renkamės languotus marškinius, megztinius. Kūno vietoms, kurias norime paslėpti, geriausiai tinka vienspalviai ir tamsesnių tonų drabužiai. Jei sudėjimas stambesnis, siūlyčiau vengti stambių langelių – maži langeliai vizualiai atrodys gražiau“, – aiškina E. Kušlevič.
Vienos languoto drabužio derinimo taisyklės nėra – daug sprendimų priklauso nuo žmogaus stiliaus, kasdienės veiklos ir pomėgių.
Pakanka vieno akcento
Na, o renkantis aksesuarus, langeliai suteikia nemažai laisvės. Prie jų tinka tiek elegantiški auskarai, vėriniai, žiedai, tiek masyvūs, išskirtiniai papuošalai.
Viena didžiausių languoto rašto stiprybių – galimybė jį pritaikyti prie jau turimų drabužių. Norint atnaujinti garderobą pagal sezono tendencijas kartais pakanka ir vieno kito naujo akcento.
„Jei nesate tikri, ar langeliai jums tinka, pradėkite nuo universalaus drabužio – marškinių, švarko ar šaliko. Tokius daiktus nesunku derinti su vienspalviais drabužiais, kurių tikrai turite spintoje. Jei tendencija patiks, galima drąsiau eksperimentuoti ir su kitais languotais drabužiais“, – pataria E. Kušlevič.
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