2025-ųjų rudens apšvietimo tendencijos: spalvos, formos, funkcijos

„Šviesa namuose – tai ne tik praktiškumas. Ji kuria nuotaiką, atmosferą, netgi daro įtaką mūsų savijautai. Todėl apšvietimas yra neatsiejamas nuo žmogaus gyvenimo būdo“, – sakė Alvida Gilvonauskaitė, prekybos tinklo „Senukai“ interjero dizainerė.
Pasak jos, šiemet interjero kūrėjai atsigręžė į natūralumą. Švelnios linijos, apvalinti kampai ir natūralios medžiagos – medis, molis, akmuo, linas – sugrąžino į namus šilumą, ramybę ir balansą. Šie akcentai dominuoja ir 2025 m. rudens apšvietimo tendencijose.
Spalvų paletė: nuo neutralių tonų iki gintaro šilumos
Rudens paletėje dominuoja pasteliniai, neutralūs tonai, tačiau juos papildo ryškesni akcentai, kurie suteikia žaismingumo, kuria prabangos įspūdį, pastebi dizainerė.
„Vis labiau įsitvirtina gintariniai šviestuvai, jų šilta šviesa puikiai dera su natūraliomis tekstūromis ir kuria jaukumo įspūdį. Gintarinė šviesa turi magišką savybę: ji ramina, šildo ir vizualiai erdvei suteikia harmonijos“, – pastebėjo A. Gilvonauskaitė.
Gamtos įkvėptos formos
Organinės, asimetriškos formos šviestuvai yra viena ryškiausių 2025-ųjų rudens tendencijų. Kreivos linijos, netikėti siluetai ir gamtos motyvai – nuo bangavimo motyvų iki medžio šakų – tampa ne tik dekoro elementu, bet ir emociniu akcentu namuose.
„Smagias gamtos formas galime pamatyti ir stalinių šviestuvų modeliuose, pavyzdžiui, modernią grybo formą. Pagrindiniuose šviestuvuose gali atsispindėti vandens raibuliavimo motyvai – šį įspūdį sustiprina stiklo gaubtų formos ir subtilūs tonai. O skirtingi lynų ilgiai ir gaubtų formos leidžia kurti dinamišką, gyvą šviesos instaliaciją“, – kalbėjo interjero dizainerė.
Apšvietimas – pagal nuotaiką ir gyvenimo ritmą
Apšvietimas ne tik atlieka pagrindinę funkciją, bet vis labiau prisideda kuriant norimą atmosferą namuose. Bėginės apšvietimo sistemos leidžia keisti šviestuvų padėtį, kryptį, šviesos srautą ir spalvą – tai suteikia galimybę pritaikyti šviesą pagal nuotaiką, veiklą ar paros laiką.
„Šiuolaikinis apšvietimas turi būti lankstus. Jis turi prisitaikyti prie žmogaus, o ne atvirkščiai. Asmeninis šviesos prisitaikymas leidžia kurti ne tik funkcionalią, bet ir jaukią, žmogui artimą aplinką“, – teigė A. Gilvonauskaitė.
Jos teigimu, išmanusis apšvietimas yra vienas tokių funkcinių sprendimų namuose. Jis nebeapsiriboja vien energijos taupymu, o kuria emocinį komfortą, reaguoja į žmogaus poreikius, padeda atsipalaiduoti.
Rekomendacijos rudens interjerui
„Senukų“ interjero dizainerė siūlo neatidėlioti ir atsinaujinti interjerą rudenį, sukurti jaukią, šviesos pripildytą erdvę, kuri atspindėtų jūsų gyvenimo ritmą ir emocijas.
Ji kviečia vadovautis šiomis 2025-ųjų rudens apšvietimo kryptimis ir lengvai papildyti savo namus šiluma, natūralumu, stiliumi:
-
Rinkitės pastelines, natūralias spalvas, kurios kuria ramybę ir jaukumą. Švelnūs tonai padeda vizualiai sušildyti erdvę ir sukurti harmoningą foną rudens vakarams.
-
Nebijokite derinti skirtingus apšvietimo šaltinius, kad interjeras taptų dinamiškas ir gyvas. Lubiniai, sieniniai, stalininiai ir grindiniai šviestuvai kartu gali sukurti šviesos sluoksnius, kurie keičia erdvės nuotaiką.
-
Apšvietimą rinkitės pagal savo gyvenimo būdą, kad namai pasitiktų jus šviesa, atspindinčia jūsų emocijas. Pavyzdžiui, išmaniosios sistemos leidžia reguliuoti šviesos intensyvumą ir spalvą pagal paros laiką ar veiklą.
-
Derinkite šviesą su tekstūromis, tokiomis kaip medis, molis ar linas – tai sustiprina natūralumo įspūdį ir kuria vizualinį jaukumą.
-
Ieškokite šviestuvų, kuriuose derėtų gamtos motyvai – tai ne tik estetiška, bet ir emociškai raminanti interjero detalė.
-
Investuokite į bėgines apšvietimo sistemas, kurios suteikia lankstumo – šviestuvus galima lengvai perkelti, keisti jų kryptį ar šviesos srautą, prisitaikant prie kintančių poreikių.
-
Nepamirškite stalinių šviestuvų – jie puikiai tinka tiek darbo, tiek poilsio zonoms, kur reikalinga lokalizuota, švelni šviesa. Išskirtinių formų šviestuvai atliks ne tik pagrindinę savo funkciją, bet ir gali tapti stilingu interjero akcentu.
Žvilgsnis į 2026-uosius
A. Gilvonauskaitė neabejoja – 2026 m. atneš į namų interjerus dar daugiau natūralumo: gamtos formų, gintarinių tonų ir šviesos.
„Apšvietimas išliks neatsiejama šios tendencijos dalimi, jis bus subtilus, minimalistinis, bet kupinas prasmės ir jaukumo. Gintariniai atspalviai taps dar aktualesni – jie puikiai derės su molio, medžio tekstūromis bei alyvuogių žalios, auksinio smėlio ar garstyčių geltonos spalvomis“, – apibendrino „Senukų“ interjero dizainerė.
