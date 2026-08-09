Apšvietimo sprendimai keičia lauko erdvę

Daugiau nei šviesa
Apšvietimas atlieka kur kas daugiau funkcijų nei vien tik apšviesti erdvę. Jis padeda sukurti norimą nuotaiką, teigiama „Ikea“ pranešime spaudai.
„Pvz., jaukus, šiltas ir šiek tiek prislopintas apšvietimas padeda atsipalaiduoti ir pasiruošti miegui, o natūralią dienos šviesą primenantis apšvietimas – susikaupti ir pasiruošti dienos veikloms. Net ir lauko erdvėse apšvietimas yra svarbus kuriant nuotaiką vakarams su šeima ar draugais arba ramioms akimirkoms vienumoje. Apgalvoti apšvietimo sprendimai gali priminti net atostogas prie jūros, nors laiką leidžiate tiesiog savo balkone ar terasoje“, – sako Morta Bučinskienė, „Ikea“ Interjero dizaino departamento vadovė.
Vizualiai padidina erdvę
Pasak interjero dizainerės, žmonės dažniausiai renkasi vieną centrinį šviestuvą visai erdvei – tiek kambaryje, tiek lauke. Tačiau apgalvotai išdėstytas apšvietimas aplink erdvės perimetrą gali sukurti gražų „plūduriuojančios“ erdvės efektą ir vizualiai padidinti net ir nedidelį balkoną ar terasą.
Vienas paprasčiausių ir labiausiai prieinamų būdų tai padaryti lauko erdvėje – pakabinti kelias saulės energija įkraunamas LED lempučių girliandas. Apsuktos aplink balkono turėklus, augalų stovus ar groteles, jos leidžia pažvelgti į balkoną ar terasą naujai. Toks apšvietimas sukuria jaukesnę ir labiau atpalaiduojančią atmosferą nei ryški, intensyvi šviesa.
Augalai – šviečiantys akcentai
Net ir neturint nuosavo sodo, balkone ar terasoje nesunku susikurti jaukią, gamtos įkvėptą poilsio oazę. Tam galima pasitelkti nedidelius lauko šviestuvus, kurie tinka apšviesti ne tik takeliams ar poilsio zonoms, bet ir augalams.
„Įrengti už aukštesnių žolinių augalų ar įkomponuoti gėlių vazonuose, šviestuvai sukuria gražius šešėlius ir subtilų šviesos žaismą, kurį dar labiau sustiprina lengvas, švelnus vasaros vėjas“, – sako interjero dizainerė.
Apgalvotas stalo apšvietimas
Vakarienė lauke šiltą vasaros vakarą primena atostogas. Norintiems sukurti jaukią vakarienės atmosferą M. Bučinskienė siūlo valgymui skirtą erdvę dar labiau pagyvinti praktiškais apšvietimo sprendimais. Pvz., virš stalo pakabintas šviestuvas ar keli dekoratyvūs stalo šviestuvai padeda sukurti restorano nuotaiką, net jei tai tik įprasta darbo dienos vakarienė.
Pasak interjero dizainerės, tam nebūtina gręžti skylių lubose ir spręsti, kaip nutiesti papildomą elektros laidą. Galima rinktis saulės energija ar baterijomis maitinamą šviestuvą, kuris gali būti kabinamas ant tam skirto stovo ar stalo dekoravimo skersinio.
„Derinant skirtingų spalvų ir dydžių pakabinamus šviestuvus, žibintus ar stalinius šviestuvus, galima sukurti sąmoningai suplanuotą erdvę bendravimui ir mėgavimuisi maistu, o daugiafunkciai sprendimai, pvz., viename įrenginyje sujungtas įkraunamas šviestuvas ir garsiakalbis, ne tik suteikia švelnų foninį apšvietimą ir garsą, bet ir leidžia sukurti lauko kino teatro atmosferą, prijungus įrenginį prie telefono ar kompiuterio“, – pažymi interjero dizainerė.
Laužo jaukumas
Daugeliui vasaros vakarai neatsiejami nuo laužo šilumos ir jaukaus ugnies spragsėjimo. Tačiau ne kiekvieną savaitgalį pavyksta praleisti gamtoje. Norint namuose sukurti panašų jausmą, pasak interjero dizainerės, galima rinktis įvairių formų ir dydžių žibintų kompozicijas.
Kad sprendimas būtų saugus ir tinkamas balkonui ar terasai, M. Bučinskienė pataria naudoti LED žvakes, kurių skleidžiama šviesa primena mirgančią liepsną. Atvėsus orams ir vis daugiau laiko praleidžiant viduje, tokie šviesos šaltiniai išlieka saugiu būdu į interjerą įnešti daugiau jaukumo ir šilumos.
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