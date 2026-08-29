Kaip paruošti namus naujiems mokslo metams

„Nesvarbu, ar ruošiamės naujiems mokslo metams, ar grįžtame prie įprasto darbo ritmo, paskutinės vasaros savaitės daugeliui gali būti intensyvios ir kelti jausmą, kad namuose daiktų staiga tapo per daug. Vis dėlto svarbiausia ne papildomi kvadratiniai metrai, o gebėjimas turimą erdvę sumaniau pritaikyti kasdieniam gyvenimui. Tam tikrai nebūtina daug išleisti“, – pranešime spaudai sako Morta Bučinskienė, „Ikea“ Interjero dizaino skyriaus vadovė.
Tvarka sutaupo laiko
Vidutinis prieškambaris Lietuvos gyventojų namuose yra gana kompaktiškas, dažniausiai vos kelių kvadratinių metrų. Rugpjūčio pabaigoje tai reiškia, kad šioje erdvėje turi sutilpti ir vasarinė avalynė, lietaus batai, lengvos striukės, ir jau šiltesni viršutiniai drabužiai, taip pat mokyklinės kuprinės. Kai vietos ant grindų nebelieka, daiktų laikymui verta išnaudoti sienas. Negilios, prie sienos tvirtinamos batų spintelės užima nedaug vietos, tačiau padeda avalynę laikyti tvarkingai ir atlaisvinti grindis. Naudojant papildomus batų dėklus toje pačioje erdvėje galima sutalpinti net iki dviejų kartų daugiau avalynės. Dar daugiau vietos ant žemės atlaisvins ant sienų pritvirtinti kabliukai: juos ypač mėgsta vaikai, nes daiktai jiems tampa lengviau pasiekiami ir skatina mažųjų savarankiškumą. Be to, kai viskas turi savo vietą ir yra po ranka, rytais prieš mokyklą ar darželį galima sutaupyti net keletą brangių minučių.
Daugiau erdvės susikaupti
Per vasarą darbo ar mokymosi stalai neretai tampa vieta rankdarbiams, iš pajūrio parsivežtiems akmenėliams ar stalo žaidimams. Atėjus rudeniui šalia jų atsiranda sąsiuvinių ir pratybų knygų, tad ant stalo lieka vis mažiau vietos darbui, o susikaupti tampa sunkiau. Stalviršį reikėtų palikti kuo laisvesnį darbui ar kompiuteriui, o daiktų laikymui išnaudoti kitus sprendimus. Virš stalo įrengta modulinė perforuota lenta suteikia atskirą vietą rašikliams, laidams ir popieriams, o greta stalo pastatoma mobili spintelė su stalčiais padeda tvarkingai laikyti mokyklines priemones ir paslėpti jas, kol jų nereikia.
Spintoje – be grūsties
Keičiantis sezonams orai gali būti itin permainingi, todėl spintoje vienu metu tenka sutalpinti ir paskutinių vasaros dienų drabužius, ir šiltesnius rudens sluoksnius, ir mokyklai ar darbui skirtą aprangą. Dėl to net ir erdvi spinta greitai gali pasirodyti perpildyta. Efektyviausias sprendimas atlaisvinti vietos – nebereikalingus drabužius ir kitus daiktus, kurių iki kito sezono tikrai neprireiks, saugiai supakuoti ir padėti atokiau. Užsegami tekstiliniai laikymo krepšiai ar vietą taupantys vakuuminiai maišai padeda apsaugoti vasarinius drabužius, paplūdimio tekstilę ir kitus daiktus iki kito sezono ir neleidžia jiems užimti kasdien reikalingos erdvės. Juos galima laikyti spintoje, ant jos ar po lova.
Daugiau privatumo
Neretai šeimų vaikai dalijasi vienu miegamuoju, o prasidėjus mokslo metams tai gali kelti daugiau iššūkių. Vis dėlto privatumo ir ramybės įmanoma sukurti ir tada, kai kiekvienam šeimos nariui nėra galimybės skirti atskiro kambario. Atviros lentynos ar lengvos užuolaidos gali padėti padalyti kambarį į atskiras erdves. Atvira lentyna tampa iš abiejų pusių lengvai pasiekiama vieta vadovėliams, knygoms ir žaislams laikyti. Užuolaida ne tik suteikia daugiau privatumo, bet ir šiek tiek slopina garsus – tai ypač praverčia, kai vienas vaikas mokosi, o kitas tuo metu ilsisi. Taip sukuriamos aiškesnės asmeninės zonos mokymuisi ir poilsiui.
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