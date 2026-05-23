Katėms rojų kuria savo rankomis

Kačių kasdienybę dalis žmonių papildo savo pačių rankomis kurtomis draskyklėmis ir poilsio zonomis. Tai ne tik praskaidrina keturkojų gyvenimą. Taip galima nemenkai sutaupyti, nes nereikia pinigų švaistyti kačių baldams, kurie, kaip rodo praktika, dažnai nepatvarūs.
Susimeistravo pati
Neseniai iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą grįžusi gyventi Ernesta Jacob savo katytėms namuose pamažu kuria tikrą rojų. Atskirą kačių poilsiavietę susimeistrauti nutarė pati, nes nusivylė parduotuvių siūlomu asortimentu.
„Mintis kilo dėl praktinių priežasčių. Parduotuvėse pasirinkimas gana skurdus, kokybė dažnai nuvilia, o kainos neatitinka realybės. Norėjau sukurti katinams tokią erdvę, kurioje jie jaustųsi laimingi, todėl pati gaminu laipiojimo medį ir tunelius ant sienų“, – sako Ernesta.
Tuo apsiriboti ji nesiruošia. Veikli moteris planuoja įrengti saugią lauko erdvę („katio“), kad katės galėtų mėgautis grynu oru ir saule be jokių pavojų.
„Mano nuomone, jei turi augintinį, esi už jį atsakingas ir privalai suteikti jam geriausią įmanomą gyvenimą, nes jie yra mūsų šeimos nariai“, – šypsosi E. Jacob.
Mano nuomone, jei turi augintinį, esi už jį atsakingas ir privalai suteikti jam geriausią įmanomą gyvenimą, nes jie yra mūsų šeimos nariai.
Pavyko sutaupyti
Paklausus, kaip į pristatytą naujieną reagavo augintinės, Ernesta užtikrina, kad poilsio zona joms tiko ir labai patiko. Dar vienas pranašumas – visa tai įrengti kainavo išties nedaug, viso labo 35 eurus.
„Katės reagavo puikiai. Joms labai patinka naujos vietos, nes atsirado daugiau galimybių žaisti ir pasislėpti. Sukūriau tokią aplinką, kad namai tarnautų mums ir mūsų poreikiams, o ne mes vergautume namams“, – įsitikinusi Ernesta.
Nauja poilsio ir žaidimų zona šiuo metu džiaugiasi du katinai. Džordžas – devynių mėnesių Meino meškėnas, maišytas su ragdolų veisle, ir Lilit – trejų su puse metų juoda trumpaplaukė britų katė.
„Abiejų istorijos labai šiltos. Lilit gavome per draugus – buvęs šeimininkas dėl asmeninių priežasčių turėjo su ja atsisveikinti, bet norėjo būti tikras, kad ji pateks į mylinčias rankas. Tai buvo viena geriausių dienų mano gyvenime – ji labai protinga ir elegantiška. Meino meškėnu vyras nustebino mane – parsinešė namo, nes rado skelbimą feisbuke, o kai nuvažiavo, katinėlis pats pasirinko jį“, – pasakoja E. Jacobs.
Įsitaiso pačioje viršūnėje
Zitos Germanavičienės dviejų kambarių bute karaliauja trys katės: Rokis, Tina ir jaunėlis Mairis. Pastarąjį šeima priglaudė klaidžiojantį soduose netoli Kėdainių.
Zita sako, kad jos augintiniai nori dūkti, ir supratusi, kad reikia įrengti joms vietą, kur šios galėtų laipioti. Moteris sugalvojo, o vyras jos sumanymą kaipmat išpildė. Sutuoktinis savo numylėtinėms sukūrė patvarią ir estetišką draskyklę, kurioje jos gali ne tik nagus pamankštinti, bet ir viršūnėje jaukiai įsitaisyti.
Nekantravo išbandyti
Zita juokiasi, kad, dar neužbaigus kūrinio, katės jau noriai jį testavo: ropštėsi aukštyn, išdidžiai viską iš viršaus nužvelgdavo.
„Buvome joms nupirkę draskyklę, bet pamatėme, kad jos neužtenka. Katės nori laipioti, o bute joms darėsi ankštoka. Sode kaip tik atliko medienos, vyras ją pasiėmė, sujungė papildomų detalių. Dabar katės labai patenkintos. Užlipa ant gultų ir ten įsitaiso. Nežinau, kodėl, bet pats jų mėgstamiausias – vidurinis gultas. Visos dėl tos vietos konkuruoja ir kovoja. Gultus dariau iš specialių užvalkalų, kad galėčiau juos nuimti ir išplauti.“
„Namuose dabar daug daugiau veiksmo“, – šypsosi Z. Germanavičienė.
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