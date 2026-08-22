Namuose su naujagimiu: vos keli sprendimai gali palengvinti pirmąsias savaites

Vos keli sprendimai gali palengvinti pirmąsias savaites ir sukurti daugiau patogumo kūdikiui ir tėvams, rašoma „Ikea“ pranešime žiniasklaidai.
Patogi miego aplinka
Kūdikio miego vieta turėtų būti viena ramiausių erdvių namuose, suteikianti naujagimiui ne tik ramybę, bet ir komfortišką temperatūrą. Įrengiantiems kūdikio kambarį ar pertvarkantiems savo miegamąjį „Ikea“ Interjero dizaino departamento vadovė Morta Bučinskienė rekomenduoja lovelę statyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių, atkreipti dėmesį į patalynės medžiagas.
„Natūralios medžiagos svarbios reguliuojant temperatūrą. Pralaidžios orui medvilninės paklodės su guma ir lengvi muslino užklotai padeda geriau palaikyti tinkamą temperatūrą nei sintetiniai audiniai, o lovelė su grotelėmis ar lopšys iš tinklinės medžiagos leidžia orui laisvai cirkuliuoti ir neleidžia šilumai kauptis viduje“, – pažymi interjero dizainerė.
Karštomis dienomis vėsesnę temperatūrą kambaryje padeda palaikyti ir šviesos nepraleidžiančios užuolaidos ar žaliuzės – karščiausiu dienos metu jos sulaiko ir dalį iš lauko sklindančios šilumos, o atvėsus orui leidžia saugiai vėdinti kambarį ir užtikrinti gryno oro cirkuliaciją.
Palaikyti gaivų orą
Suaugusiesiems oro kondicionierius gali akimirksniu suteikti tikrą atgaivą, tačiau kūdikiai kur kas jautresni staigiems temperatūros pokyčiams. Kūdikiui skirta erdvė turėtų būti apgalvota taip, kad tiesioginis šalto oro srautas nebūtų nukreiptas į jo lovelę, bet užtikrinamas pastovus ir tolygus vėdinimas visuose namuose.
Nors ne visuose namuose įrengta rekuperacijos sistema, oro valytuvas gali pagerinti patalpų oro kokybę ir suteikti gaivaus bei švaraus oro pojūtį net augalų žydėjimo sezonu, kai aplinkoje gausu žiedadulkių, o dėl karščio lauke langus tenka laikyti uždarytus.
Nešiojamieji ventiliatoriai taip pat neturėtų būti nukreipti į kūdikį, tačiau jie gali būti labai naudingi siekiant užtikrinti oro cirkuliaciją patalpoje.
Pasiruoškite maitinimui
Šiltos vasaros dienos gali turėti įtakos ir kūdikio maitinimo rutinai. Kadangi motinos pienas ar pieno mišinys yra pagrindinis kūdikio tiek maisto, tiek skysčių šaltinis, pakilus oro temperatūrai, maitinti kūdikį gali tekti dažniau.
„Patogus krėslas su tinkama nugaros atrama padės sukurti jaukų ir atpalaiduojantį maitinimo kampelį, o nedidelis staliukas šalia leis visuomet po ranka turėti vandens, užkandžių, muslino paklotų ir kitų būtiniausių daiktų. Švelnus apšvietimas taip pat praverčia maitinant kūdikį vakare ir naktį – leidžia pasirūpinti kūdikiu, jo visiškai neišbudinant“, – pataria M. Bučinskienė.
Daiktai – po ranka
Pirmosios savaitės su naujagimiu namuose gali būti tiek fiziškai, tiek emociškai intensyvios, juolab kad tėvams tenka prisitaikyti prie žymiai pasikeitusios kasdienės rutinos. Dėl to svarbu, kad kasdien naudojami būtiniausi daiktai visada būtų lengvai pasiekiami. Tai labai padeda sutaupyti tiek laiko, tiek energijos.
Pvz., kompaktiškos daiktų laikymo dėžutės, sudėtos apatinėje vystymo stalo lentynoje, ar daiktų laikymo krepšeliai, tvirtinami tiesiog prie vystymo stalo šono, yra labai patogūs visada po ranka laikyti sauskelnes, drėgnas servetėles ar pakaitinius drabužėlius, neatitraukiant akių nuo kūdikio. Kompaktiškas stumdomas vežimėlis su ratukais puikiai veikia kaip mobilioji kūdikio reikmenų stotelė, kurią lengva perstumti iš vieno kambario į kitą, priklausomai nuo to, kur tuo metu labiausiai reikia.
Vietos reikia ir tėvams
Pasiruošimas kūdikio gimimui labai dažnai sukasi apie mažylio poreikius, tačiau svarbu nepamiršti ir tėvų, kuriems irgi reikia erdvės pailsėti ir pasisemti jėgų.
Pvz., prie lovos tvirtinama kišenė su skyriais įvairiems daiktams yra patogi būtiniausiems daiktams šalia laikyti, patogi maitinimo pagalvė padės lengviau maitinti kūdikį naktį ir ne tik, o minkštas pledas labai tiks apsikloti vėsesniais vakarais.
„Nors funkcionali kūdikio erdvė labai svarbi, tačiau namų aplinka turėtų būti patogi kasdieniam visos šeimos gyvenimui. Laukiant naujo šeimos nario, svarbu ne nukrauti namus vien kūdikio daiktais, bet susikurti praktišką rutiną ir ją palaikančią namų aplinką, kuri padėtų ir tėvams jaustis patogiau, ir labiau pasitikėti savimi nuo pat pirmųjų dienų“, – sako M. Bučinskienė.
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