Snaigės ant tortų ir netikėti skoniai: šių metų Kalėdų mados

2025-12-23 16:34
Ieva Dyraitė (LNK)

Kalėdos vėl pripildo namus cinamono ir meduolių kvapo, tačiau šiemet tradiciniai kepiniai derinami su netikėtais eksperimentais. Gyventojai sako, kad per šventes maisto netrūksta, bet kasmet stengiasi jį ruošti sveikiau.

Šventinio stalo žvaigždėmis ir toliau išlieka namuose kepti gardėsiai, tačiau tradicijas kasmet papildo vis originalesni sprendimai. Dažniausias saldumynas – kalėdinis pyragas.

„Dedame razinas, vyšnias“, – pasakojo profesijos mokytoja Tatjana Žukauskienė.

Tai visoje Europoje atpažįstamas pyragas, puošiantis ne tik lietuvių stalus.

„Tai kalėdinis brandintas pyragas. Jo kilmė – Anglijoje, vadinamasis Christmas cake. Vėliau jis išpopuliarėjo Vokietijoje, Austrijoje ir paplito visoje Europoje“, – aiškino T. Žukauskienė.

Šiam saldėsiui ruoštis tenka dar gerokai prieš šventes – jis turi subręsti. Kuo ilgiau brandintas, tuo skanesnis, todėl neretai laikomas net visą mėnesį. Vis dėlto lietuviai mėgsta išskirtinumą, tad šis europietiškas saldumynas pritaikytas ir vietiniam skoniui.

LNK stop kadras

„Derinau skonius – dedu kakavos, apelsinų džemo, apelsinų sulčių, kruopščiai atrenku prieskonius“, – pasakojo T. Žukauskienė.

Konditeriai pabrėžia, kad maistas turi būti ne tik skanus, bet ir patraukliai atrodantis – priešingu atveju net gardžiausias pyragas gali likti šaldytuve. Todėl vis dažniau ieškoma įmantrių papuošimų.

„Kalėdų Senelis pusnyje, pasakų personažai, meškučiai, elniukai – viskas priklauso nuo fantazijos. Gali būti ir Senis Šaltis“, – vardijo T. Žukauskienė.

Šiemet ypač madingas vienas akcentas.

„Snaigės, nes jos mažos, visos skirtingos ir labai puošia tortus. Tai žiemos ir Kalėdų akcentas – juk Kalėdos be žiemos sunkiai įsivaizduojamos“, – pabrėžė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro studentė Eliza Ramašauskaitė.

Tačiau tradicijos taip pat neišeina iš mados – meduoliai ir jų kvapas daugeliui iki šiol labiausiai primena Kalėdas.

LNK stop kadras

„Kalėdos labiausiai asocijuojasi su meduoliniais gaminiais – puoštais meduoliais, sausainiais, meduoliniais pyragais, kūčiukais“, – kalbėjo Maisto technologijų ir prekybos skyriaus vedėja Rasa Virginija Venterienė.

Jos teigimu, per pastaruosius kelerius metus kalėdinių saldumynų mados smarkiai keičiasi.

„Pokyčiai labai ryškūs – visiškai tradicinių gaminių žmonės nebenori. Tai pasikeitė pradėjus gaminti šaldytus, prancūziškus gaminius įvairioms progoms, taip pat ir Kalėdoms“, – aiškino R. Venterienė.

Kalėdos – ne vien desertai. Greta tradicinės anties vis dažniau ant stalo atsiranda ir kepiniai. Šių metų hitas – mėsos pyragas, taip pat vištienos ar kalakutienos vainikas, gardinamas džiovintais vaisiais, aromatiniais prieskoniais ir riešutais.

„Dedame keptas pistacijas, įvairius prieskonius“, – pasakojo „Bernelių užeigų“ technologė Sonata Mečionienė.

Kaip ir su saldumynais, taip ir su pagrindiniais patiekalais įtikti darosi vis sudėtingiau – tradiciniams patiekalams ieškoma naujų formų.

LNK stop kadras

„Lašišos filė įdaryta, formuojama tarsi vainikas, tik kitos formos. Su sluoksniuota tešla – labai skanu“, – aiškino S. Mečionienė.

O ką ant stalų šiemet dės kauniečiai? Gyventojai sako, kad tradicijų smarkiai nekeičia, tačiau stengiasi, kad maistas būtų sveikesnis.

„Visada gaminame patys, neperkame – taip nuo seno. Savas maistas skaniausias“, – sakė praeivė.

„Valgome tradiciškai ir ūkiškai, o po to sausį – bėgioti, sportuoti, vaikščioti“, – šyptelėjo vyras.

„Šiemet sumažinome, kukliau – stengiamės kuo mažiau išmesti“, – pridūrė moteris.

Vis dėlto lietuviško restoranų tinklo vadovas pastebi, kad šiemet rekordus muša būtent užsakymai į namus – kai šventiniai patiekalai jau paruošti ir belieka juos patiekti.

„Darbo tikrai daug – užsakymų gausu ir jų vis daugėja. Tai labai patogu: pasiėmei, parsivežei, pasidėjai ant stalo – viskas paruošta“, – teigė „Bernelių užeigų“ vadovas Adas Jazbutis.

Panašu, kad dalis lietuvių Kalėdas sutiks ne tik namuose – daugelyje restoranų jau pildomos paskutinės vietos abiem šventinėms dienoms.

