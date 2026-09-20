Su batais – ir ant lovos, ir ant kilimo

Žmonėms, kurie nuolat juda tarp kiemo ir namų, nusiauti ir apsiauti batus keliskart per dieną tampa našta, ypač jei avimi sunkūs darbiniai ar kaubojiški batai.
JAV svetingumo kultūroje prašymas svečiams nusiauti batus taip pat nėra įprastas – apklausa parodė, kad 76 proc. amerikiečių leidžia savo svečiams būti apsiavus.
Prie šio įvaizdžio normalizavimo prisidėjo ir Holivudas: serialuose ir filmuose herojai su sportbačiais dažnai krinta tiesiai ant sofos ar lovos.
Vis dėlto toks įprotis slepia ir dar vieną priežastį. Kai kurie amerikiečiai teigia, kad su batais namuose jie jaučiasi patikimiau – pėdos apsaugomos nuo netikėtų traumų.
Be to, regionų, kur žiemos šaltos, o grindys išklotos plytelėmis ar kietmedžiu, gyventojai batus neretai renkasi kaip priemonę šilumai išlaikyti.
Tačiau, higienos požiūriu, toks įprotis, be abejonės, turi nemažų trūkumų. Arizonos universiteto tyrimas atskleidė, kad ant vieno bato pado vidutiniškai gali knibždėti per 421 tūkst. bakterijų. Tai primena, kiek daug nepageidautino į gyvenamąją aplinką galime parsinešti su lauko avalyne.
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