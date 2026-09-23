28 metais už Ramūną Rudoką jaunesnė jo žmona Justina: atvirai pasakius...

Ramūną ir Justiną skiria 28 metai, ir nors patys tikina to nejaučiantys, jų santykiai visuomet domino smalsuolius. Pastarieji be jokios gėdos yra uždavę ir itin nemalonius klausimus ar pasidaliję ne pačiais gražiausiais komentarais, apie kuriuos išgirsime ir laidoje.
R. Rudokas laidoje pasakos, kad prie klausimo apie jį ir žmoną skiriančius metus jau seniai yra įpratęs ir netgi iš anksto turi tam paruošęs atsakymą.
„Man labai smagu, kai manęs to klausia. Aš visada sakau: paklauskite pono Macrono. Jie su žmona – tikrai garsi pora, tik jų amžiaus skirtumas atvirkštinis. Manau, kad metai nelabai ką reiškia. Nei meilė renkasi amžių, nei amžius renkasi meilę“, – sakys jis.
Savo ruožtu J. Rudokė pridės, kad nors ir yra jaunesnė, pasitempti namuose tenka ne Ramūnui, o jai.
„Atvirai pasakius, iš tiesų stengtis turiu aš. Turiu pavyzdį namie žmogaus, kuris sportuoja 7 dienas per savaitę ir valgo žoles. Pavyzdžiui, aš kepu blynus, o jo racione – tik žolių lapai“, – sakys ji.
Kaip pasakos pora, ramybės jų namuose būna nedaug, o ištikus konfliktams, abu į tai yra linkę reaguoti itin karštai. Visgi po barnių Justina ilgai pykčio nelaiko, o štai Ramūnas gali nekalbėti visą savaitę...
„Tu nenorėtum tame dalyvauti“, – laidos vedėją M. Stasiulį perspės jis.
12 metų skiria ir dainininką Mantą Vygantą bei jo mylimąją Mildą. Tiesa, nors iš pradžių Mildą šis skirtumas neramino, vėliau ji suprato, kad Mantas – tarsi jaunas... senis! O kokius moteriškus triukus moteris naudoja tuomet, kai nori, kad Mantas nusileistų?
Kadaise buvusius nesutarimus su buvusiu vyru Simu Jasaičiu prisimins ir O. Pikul. Kaip jis yra pasielgęs tuomet, kai grįžo iš pernelyg ilgai užsitęsusio pasibuvimo su draugais?
„Su Jasaičiu yra buvę taip, kad kitą dieną jis puolė atsiprašinėti, o aš galvojau, kas yra? Jis atsiprašė, kad man nepaskambino, užbaliavojo, palūžo... Aš tik tuomet supratau, kad nė nepastebėjau, kad jo nebuvo“, – neslėps ji.
Laidoje Oksana daugiau papasakos ir apie naująjį jaunesnį savo mylimąjį, kurį vadins incognito žmogumi. „Mes, vyresni žmonės, iš jaunesnių pasiurbiame labai geros jaunatviškos energijos. Tai tikrai duoda motyvacijos pasitempti, duoda visai kitos energijos gyvenimui“, – sakys ji.
Kodėl R. Lukoševičiūtės-Daudienės vyras konfliktų metu nieko nevalgo? Kokių nemalonių komentarų sulaukia žinomos poros?
Visos intriguojančios Rudokų ir kitų žinomų žmonių išpažintys apie amžiaus skirtumą, santykių kasdienybę ir reakcijas socialiniuose tinkluose – jau šį vakarą.
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