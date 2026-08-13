Adrienas Brody ir Seanas Pennas pradėjo filmuotis trileryje apie diversiją prieš „Nord Stream“

Apie tai rašo portalas „TVP World“.
Dougo Limano (Dago Laimano), kuris stovi už „Pono ir ponios Smitų“ (Mr & Mrs Smith) ir „Borno: sunaikintos tapatybės“ (The Bourne Identity), režisuojamame ir Kroatijos sostinėje Zagrebe filmuojamame filme pasakojama apie elitinę ukrainiečių narų komandą, vykdančią slaptą misiją susprogdinti dujotiekius.
Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių.
Nors jokia šalis ar grupuotė taip ir neprisiėmė atsakomybės už dujotiekius suniokojusius sprogimus, Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą Serhijų K. įvykdžius šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu.
2022 metų rugsėjo 26 dieną įvykę povandeniniai sprogimai apgadino vamzdynus, kurie buvo nutiesti Baltijos jūros dugnu rusiškoms gamtinėms dujoms į Vokietiją tiekti. Ši žala dar labiau padidino įtampą dėl karo Ukrainoje, kai Europos šalys, Kremliaus kariuomenei įsiveržus į Ukrainą, siekė atsijungti nuo Rusijos energijos šaltinių.
Naujausi komentarai