AGATA apdovanojimuose sužibėjo klausomiausi Lietuvos atlikėjai

Pagal naująją tvarką Auksinis apdovanojimas skiriamas įrašui, surinkusiam 3,5 mln. perklausų, Platininiu jis tampa surinkęs 6 mln., o Deimantiniu – perkopus 10 mln. perklausų ribą. Atnaujinta skaičiavimo sistema, paremta naujausiomis IFPI rekomendacijomis ir tikslesniu nemokamų perklausų konvertavimu, dar aiškiau atspindi realų Lietuvos klausytojų pasirinkimą.
„Pastarieji mėnesiai kultūros sektoriui nebuvo lengvi, todėl šis vakaras – gera proga sustoti ir pasidžiaugti vieni kitais. Šie apdovanojimai yra kitokie: čia nėra balsavimų ar intrigų, tik skaičiai, kurie parodo tikruosius klausytojų pasirinkimus. Mums garbė juos įvardyti. Linkiu čia susitikti su tais, kuriems nerasdavote laiko, ir galbūt atrasti naujų bendrų idėjų“, – sakė AGATA direktorė Agnė Begetė.
Šventėje Auksinių singlų apdovanojimus pelnė Adomas Vyšniauskas už kūrinį „Jeigu žinai ko tu nori“, Žemaitukai už „Rinkis mane“, Lilas ir Innomine už „Išversk man pasaulį“ ir „Tu privalai skambėt“. Rokas Yan atsiėmė apdovanojimą už darbą „Gegužis“, įrašytą kartu su Monika Liu ir Vaidu Baumila, o Donatas Montvydas – už kūrinį „Nieko verta“, sukurtą su Sel.
„Šie apdovanojimai yra skaičiai, bet pirmiausia tai – puiki galimybė susitikti su savo kolegomis, ko taip dažnai nepavyksta padaryti. Pasimatyti, pabendrauti, pamatyti vieni kitus ir pasidžiaugti kūryba, kuri sėkmingai pasiekia klausytojus“, – atsiimdamas apdovanojimą sakė Donatas Montvydas.
Auksiniais tapo Jessicos Shy singlai „1000 vėtrų“, „Tarp geltonų rūtų“ ir „Žvaigždės“. Atlikėjai taip pat įteiktas ir Platininis apdovanojimas už dainą „Dėl tavęs“.
Reikšmingų įvertinimų sulaukė ir ilgiau bręstantys kūrybiniai darbai – albumai. Auksiniai apdovanojimai skirti Gabrielės Vilkickytės „Mažam rūpintojėliui“, Jono Nainio-Jovani „Noriu šokt“ ir Tomo Narkevičiaus-Free Finga „Pick Up Line“.
„Tiesiog nuostabu, kad, nepaisant to, jog dabar pasirodo ir kiti mano darbai, mintys vis tiek grįžta prie šio albumo ir jis tebėra svarbus klausytojams“, – sakė Free Finga.
Platininio albumo statusą pelnė Jessicos Shy „Žvėris“. Tai išskirtinis pasiekimas – albumas pasirodė tik šių metų vasarą, tačiau per itin trumpą laiką surinko milijonines perklausas ir tapo vienu ryškiausių šių metų leidinių.
Auksiniai, Platininiai ir Deimantiniai apdovanojimai – pasaulinė muzikos industrijos tradicija. Lietuvoje ši praktika jau įsitvirtino kaip svarbi kūrėjų įvertinimo dalis, o AGATA rengiamas vakaras suteikia progą suburti muzikos bendruomenę ir įvertinti kūrinius, kurie sulaukia didžiausio klausytojų dėmesio. Tai galimybė ne tik pažymėti pasiekimus, bet ir drauge pasidžiaugti gyvybinga ir nuolat besikeičiančia šalies muzikos scena.
