Aktorius Clooney: JAV dabar valdo žemiausios kvalifikacijos žmonės

G. Clooney su žiniasklaida kalbėjo Venecijos kino festivalio atidarymo dieną; čia jam bus įteiktas „Auksinis liūtas“ už viso gyvenimo nuopelnus.
Spaudos konferencijoje, kurioje buvo aptariama jo karjera, dirbtinis intelektas, klimato kaita ir kino pramonės padėtis, G. Clooney sakė, kad jam „gėda“ dėl JAV vyriausybės.
„Aš tikrai manau... šiuo metu esame apgailėtinoje situacijoje. Manau, kad tai dar per švelniai pasakyta“, – teigė 65 metų aktorius, kuris ir praeityje yra pasisakęs prieš D. Trumpo administraciją.
„Yra puikus žodis – kakistokratija, tai yra šalis, kurią valdo mažiausiai kvalifikuoti žmonės. Manau, kad galbūt dabar ir turime kakistokratiją, bet mes tai ištversime“, – kalbėjo jis.
Kadencijos vidurio rinkimai lapkričio mėnesį gali suveikti kaip „kontrolė ir atsvara“, teigė jis, o „2028 m., jei pasiseks, mes vėl grįšime prie tam tikro normalumo“, – pridūrė G. Clooney.
Vadindamas save optimistu, G. Clooney prisiminė kitus tamsius laikotarpius šalies istorijoje.
„Esu pakankamai senas, kad prisiminčiau 1968-uosius JAV, kai liepsnojo visi Jungtinių Valstijų miestai, o tais pačiais metais netekome Martino Lutherio Kingo ir Roberto Kennedžio“, – sakė jis.
„Buvo daugybė smurto. Kapitolijus buvo apsuptas tankų, – pridūrė jis. – Turėjome ir kitų sunkių laikų, bet šie buvo vieni iš tokių.“
Jis paminėjo šią savaitę JAV gynybos sekretoriaus Pete Hegsetho platformoje „X“ paskelbtą įrašą, kuriame buvo pasišaipyta iš antsvorio turinčios kanadietės karės, jaunimo stovykloje įteikusios medalius, išvaizdos.
„Kur čia padorumo jausmas? Man dėl viso to gėda, bet mes tai įveiksime, – sakė G. Clooney. – Ir iš to išeisime geresni.“
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