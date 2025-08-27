Ana Kurnikova ir Enrique Iglesias laukia šeimos pagausėjimo: gims ketvirtoji atžala

Nėštumas esą klostosi gerai, A. Kurnikova taip pat jaučiasi gerai. Pasak anglų kalba leidžiamo „Hola!“-Pendant „Hello!“, jau prieš tai būta spėliojimų apie galimą nėštumą, kai buvusi sportininkė Majamyje buvo pastebėta vilkinti plačius rūbus.
A. Kurnikova ir E. Iglesias susipažino 2001 m. kuriant muzikinį vaizdo klipą „Escape“. „Nors ji buvo iš sporto pasaulio, mes kažkaip supratome vienas kitą, – sakė atlikėjas 2023 m. žurnalui „People“. – Ji žinojo, kaip atrodo mano pasaulis ir visa kita. Šis supratimas mums labai padėjo. Mes pradėjome palaipsniui suartėti, o ryšys tapo vis stipresnis“. Pora jau augina tris vaikus – 2017-aisiais gimusius dvynius Lucy ir Nicholą bei 2020 m. pasaulio šviesą išvydusią Mary.
A. Kurnikova ir E. Iglesias neviešina savo šeimyninio gyvenimo, tačiau kartais padaro išimčių. 2024 m. birželį A. Kurnikova pasidalijo E. Iglesijo nuotrauka su vaikais ir palinkėjo jam visa ko geriausia Tėvo dienos proga. 2022 m. gegužę ji paskelbė šeimos nuotraukų, taip pasveikindama savo partnerį su gimtadieniu. 2021 m. gruodį paviešintos nuotraukos dvynių ketvirtojo gimtadienio proga. Ir apie dukros Mary gimimą 2020 m. sausį A. Kurnikova paskelbė socialinėje žiniasklaidoje.
