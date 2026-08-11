Andriaus Blaževičiaus filmas „Skyrybos karo metu“ išrinktas Lietuvos pretendentu į „Oskarus“

Kaip antradienį pranešė Lietuvos kino centras, tokį sprendimą priėmė Kino meno ir mokslo akademijos patvirtinta Lietuvos atrankos komisija.
„Vienas esminių argumentų, kodėl pasirinkome šį filmą, buvo jo aktualumas ir artumas – jame susipina bendražmogiški santykiai ir geopolitinė tikrovė, kaip sufleruoja ir pats filmo pavadinimas. Filme jaučiamas karo fonas – tai, kas vyksta visai šalia mūsų, tačiau kartu jis kalba apie universalius dalykus – nerimą, įtampą, nežinomybę dėl ateities, santykių griūtį ir jos poveikį ne tik dviem žmonėms, bet ir visam juos supančiam pasauliui. Šios temos atpažįstamos nepriklausomai nuo šalies ar konteksto“, – pranešime cituojamas Nacionalinės atrankos komisijos pirmininkas, režisierius Ignas Miškinis.
„Mano nuomone, filmo stiprybė – jo paprastumas gerąja šio žodžio prasme: istorija yra suvokiama, su jos veikėjais lengva tapatintis, o jų poelgių motyvai aiškiai atskleidžiami. Kartu režisieriui Andriui Blaževičiui pavyko sudėtingų temų neužtemdyti – nepaisant skyrybų ir nežinomybės, filme išlieka šviesos ir tolimesnio kelio pojūtis. Prie jo įtaigumo labai prisideda ir organiška, tikra aktorių vaidyba“, – teigia jis.
„Skyrybos karo metu“ – trečiasis režisieriaus ir scenaristo Andriaus Blaževičiaus ilgametražis filmas. Pagrindinius vaidmenis jame atlieka Žygimantė Elena Jakštaitė, Marius Repšys ir Amelija Adomaitytė.
Dramos centre – Marija, ambicinga didelės reklamos agentūros skyriaus vadovė, ir savęs ieškantis kino režisierius Vytas. Kai Marija pagaliau ryžtasi prisipažinti norinti skirtis, atviram pokalbiui pasirenka blogiausią įmanomą laiką.
Po premjeros „Sundance“ kino festivalyje, kur A. Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jau aplankė beveik dvidešimt tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais.
Filmas Lietuvos kino teatruose pasirodys nuo rugsėjo 18 dienos.
„Labai džiaugiuosi, kad meilės drama „Skyrybos karo metu“ atstovaus Lietuvai siekiant „Oskaro“. Esu dėkingas komisijai, kuri priėmė šį sprendimą. Tikiu, kad tai filmui pridės dar daugiau vertės tarptautinėje erdvėje – ypač JAV, kur filmas išleidžiamas į kino teatrus rugpjūčio pabaigoje“, – sakė A. Blaževičius.
Pretendento siekti „Oskaro“ nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje atranką organizuoja Lietuvos kino centras ir Lietuvos kinematografininkų sąjunga (LKS).
LKS Patikėtinių taryba, kurią sudaro pagrindinių kino profesijų gildijų vadovai, svarstė LKS gildijų pateiktas kandidatūras į Nacionalinę „Oskarų“ atrankos komisiją.
2026 metų atrankos komisiją sudarė: komisijos pirmininkas I. Miškinis, kino kritikės Rasa Paukštytė ir Neringa Kažukauskaitė, režisierius, prodiuseris Arturas Jevdokimovas, kino platintoja Giedrė Krikščiūnaitė, animatorius Valentas Aškinis, operatorius, režisierius Eitvydas Doškus.
2025 metais Lietuvos pretendentu siekti „Oskaro“ nominacijos buvo išrinktas I. Miškinio filmas „Pietinia kronikas“, 2024 – Lauryno Bareišos „Sesės“, 2023 – Marijos Kavtaradzės „Tu man nieko neprimeni“, 2022 – L. Bareišos „Piligrimai“, 2021 – Jurgio Matulevičiaus „Izaokas“.
Tapimas oficialiu Lietuvos pretendentu siekti „Oskaro“ nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje – tik pirmasis atrankos etapas.
Iš įvairių pasaulio šalių pateiktų filmų JAV Kino meno ir mokslo akademija pirmiausia atrinks trumpąjį sąrašą, o vėliau paskelbs penkis galutinius nominantus. Vienam iš jų atiteks prestižinis „Oskaras“.
Lietuviškas filmas dar nė karto nebuvo nominuotas „Oskarui“ geriausio tarptautinio filmo kategorijoje.
99-oji „Oskarų“ teikimo ceremonija vyks 2027 metų kovo 14 dieną.
(be temos)