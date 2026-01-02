Angelina Jolie apsilankė Gazos Ruožo Rafacho perėjoje iš Egipto pusės

Lydima Amerikos delegacijos ir pasveikinta buvusių bei esamų pareigūnų, A. Jolie sakė, kad jai garbė susitikti su pagalbos savanoriais perėjoje.
Raudonojo Pusmėnulio savanoris „Oskaro“ laureatei sakė, kad pasienio perėjoje „tūkstančiai pagalbos sunkvežimių tiesiog laukia“.
Pasak vietos žiniasklaidos, aktorė ir buvusi Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros specialioji pasiuntinė surengė vizitą, kad susipažintų su sužeistų ir į Egiptą perkeltų palestiniečių sąlygomis ir pagalbos pristatymu į nuniokotą teritoriją.
A.J olie ir Egipto valdžia kol kas oficialiai nepakomentavo vizito.
Spalį įsigaliojusios paliaubos Gazos Ruože numatė, kad Rafacho pasienio perėja bus atidaryta, tačiau ji iki šiol tebėra uždaryta. Penktadienį paskelbtame bendrame pareiškime Egiptas ir šešios kitos šalys, įskaitant Saudo Arabiją, „paragino tarptautinę bendruomenę daryti spaudimą Izraeliui, kaip okupacinei valstybei, nedelsiant panaikinti apribojimus, taikomus būtiniausių prekių patekimui ir paskirstymui“ Gazos Ruože.
Gruodžio pradžioje Izraelis paskelbė, kad Rafacho perėja bus atidaryta tik norintiesiems išvykti iš Gazos Ruožo. Kairas suskubo paneigti, kad tam pritarė.
A. Jolie, viena garsiausių Holivudo asmenybių, 2022 m. pabaigoje po daugiau nei 20 metų tarnybos atsistatydino iš specialiosios Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros pasiuntinės pareigų. Ji sakė norinti apimti platesnes humanitarines problemas.
