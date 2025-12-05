Anykščiuose įžiebta natūrali Kalėdų eglė

Anykščiuose džiugina natūrali Kalėdų eglė, kuri papuošta gėlėmis ir šviesomis. Šalia jos iškilo gėlių skulptūros ir augalinių formų instaliacijos.
Šių metų šventinio Anykščių įvaizdžio simbolis – gėlė.
Atėjusiųjų prie Kalėdinės eglutės laukė teatralizuota ir nuotaikinga programa su grupe „Kitava“, linksmas susitikimas su Kalėdų seneliu, smagūs pėdsekių nuotykiai ir vakaro dangų nušvietę fejerverkai.
„Šį vakarą mūsų miestas pasitiko šventinį laikotarpį ypatingai – ne tik girliandos, bet ir gausybė varpelių žiedų papuošė miestą. Gėlės tapo pagrindiniu šių metų dekoracijų akcentu, pripildydamos erdvę jaukumo, šilumos ir netikėto lengvumo“, – feisbuke rašė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.
Naujausi komentarai