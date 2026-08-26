Atskleista Dolly Parton mirties priežastis

Kaip atskleidė TMZ, D. Parton mirė po trumpos kovos su vėžiu.
D. Parton atstovai teigė, kad mirties metu ji buvo apsupta artimųjų gydymo įstaigoje Nešvilyje.
Legendinė atlikėja mirė antradienį. Ši žinia sukrėtė ypač stipriai, nes, kaip pranešė TMZ, jos mirtis buvo staigi net ir artimiesiems, kurie žinojo, kad ji susidūrė su sveikatos problemomis.
D. Parton šeima ir draugai žinojo, kad ji serga, tačiau vis tiek tikėjo, kad išgyvens, todėl jos mirtis šokiravo artimiausius žmones.
Dainininkė pastaraisiais mėnesiais susidūrė su daugybe sveikatos problemų.
Likus vos keturioms dienoms iki mirties, D. Parton prabilo apie tai žurnalui „People“.
D. Parton teigė, kad kai kurias sveikatos problemas, su kuriomis ji susidūrė, ji ignoravo rūpindamasi savo vyru Carlu Deanu, kuris mirė 2025 m. kovą.
„Turiu sveikatos problemų, į kurias tiesiog nekreipiau dėmesio“, – tada sakė ji.
D. Parton daugiau nei 6 dešimtmečius praleido šou versle, tapdama viena didžiausių kantri muzikos atlikėjų su tokiais klasikiniais kūriniais kaip „Jolene“, „9 to 5“ ir „I Will Always Love You“.
Jos pasiekimai peržengė muzikos pasaulio ribas. D. Parton tapo kino žvaigžde, verslininke ir filantrope, o jos „Imagination Library“ (liet. „Vaizduotės biblioteka“) dovanojo knygas milijonams vaikų.
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