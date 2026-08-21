Ištikimiems „Auksinio proto“ žiūrovams jis gerai pažįstamas – yra ne kartą dalyvavęs reguliariojo sezono žaidimuose ir net tapęs dešimtojo sezono čempionu. Nuo dabar jis gali didžiuotis dvigubo auksinio čempiono titulu.
„Teniso terminais kalbant, Didžiojo kirčio turnyrų sąraše man liko laimėti tik viktorinoje „Kas ir kodėl?“, – po pergalės šmaikštavo S. Ivinskas.
Lygindamas tradicinį ir vasariškąjį „Auksinį protą“, kaip pastarojo privalumą laimėtojas įvardino tai, kad kiekvienas pogrupis žaidžia po du kartus: „Gali pasitaisyti, jei pirmąjį kartą ne taip pasisekė. Arba abu kartus susimauti. Tada jau reikėtų grįžti prie knygų. Man, kaip ateinančiam dėl paties žaidimo, o ne pergalės, šis formatas labai patiko. Fantastiškas dalykas. Be to, esu įsitikinęs, kad ir pergalė be sėkmės faktoriaus neįmanoma.“
Laimėjimas vasaros lygoje S. Ivinskui atnešė 2 000 eurų piniginį prizą ir garantavo vietą reguliariojo „Auksinio proto“ finaluose. Antrą vietą žaidime užėmė finale S. Ivinskui nusileidusi žurnalistė ir komunikacijos specialistė iš Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Donata Baniūnienė. Ji laimėjo 1 000 eurų. Trečią vietą užėmė ir 500 eurų prizą laimėjo dar viena bibliotekininkų pogrupio atstovė – Jolanta Lašienė iš Kamajų, Rokiškio r.
Finale taip pat dalyvavo žmonų ir vyrų pogrupį laimėjusi informacinių sistemų kūrėja iš Gargždų Jurgita Riekašienė, „Tūkstantmečio vaikų“ alumnams atstovavęs studentas iš Jonavos Lukas Zujevas ir Arūnų-Andrių pogrupio laimėtojas, programuotojas iš Vilniaus Arūnas Tamoševičius.
Naujas, jau 13-as „Auksinio proto“ sezonas su nepakeičiamaisiais vedėjais Arūnu Valinsku ir Andriumi Tapinu LRT TELEVIZIJOJE startuos jau rugsėjo 4-ąją.
„Auksinio proto“ vasaros lygos laimėtojas Sigitas Ivinskas: pergalė be sėkmės neįmanoma
Penktadienio vakarą skambia pergale baigėsi jau septintasis „Auksinio proto“ vasaros lygos sezonas. Azartišką, sportinės dvasios pilną intelektinių kovų turnyrą laimėjo ekonomistas iš Vilniaus Sigitas Ivinskas.
Ištikimiems „Auksinio proto“ žiūrovams jis gerai pažįstamas – yra ne kartą dalyvavęs reguliariojo sezono žaidimuose ir net tapęs dešimtojo sezono čempionu. Nuo dabar jis gali didžiuotis dvigubo auksinio čempiono titulu.
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