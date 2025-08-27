„Auksinis liūtas“ už viso gyvenimo nuopelnus bus įteiktas vokiečių režisieriui Werneriui Herzogui

Venecijos kino festivalyje trečiadienį specialus „Auksinis liūtas“ už viso gyvenimo nuopelnus bus įteiktas pasaulinio garso kino kūrėjui Werneriui Herzogui (Verneriui Hercogui), kurio monumentaliuose filmuose dažnai nagrinėjamas žmogaus ir gamtos konfliktas.
Venecijos kino festivalyje bus pristatytas naujausias jo dokumentinis filmas „Ghost Elephants“, pasakojantis apie Angoloje paklydusią dramblių bandą.
Apdovanojimą atidarymo ceremonijoje vokiečiui asmeniškai įteiks legendinis režisierius Francis Fordas Coppola (Frensis Fordas Kopola).
82-ejų W. Herzogas, nekomercinio kino (arthouse) atstovas, XX amžiaus 7-e dešimtmetyje prisidėjo prie vadinamojo Naujojo vokiečių kino atsiradimo.
W. Herzogas sukūrė daugiau nei 70 filmų, tačiau labiausiai išgarsėjo 8-e ir 9-e dešimtmečiuose įspūdingais filmais apie obsesyvius megalomaniakus ir gamtos pasaulį.
Vokiečių režisierius ir drąsus pasaulio tyrinėtojas pastaraisiais metais kūrė dokumentinių filmų ciklą – dauguma jų buvo nufilmuoti egzotiškose vietose, – ir atliko epizodinius vaidmenis įvairiuose filmuose, įskaitant animacinį serialą „Simpsonai“ (The Simpsons).
W. Herzogas „niekada nenustojo bandyti kino kalbos ribų“, balandį skelbdamas apie apdovanojimą sakė Venecijos kino festivalio meno vadovas Alberto Barbera (Albertas Barbera).
„Fizinis kino kūrėjas ir nenuilstantis keliautojas Werneris Herzogas nuolat keliauja po Žemę, ieškodamas iki šiol nematytų vaizdų (...) tyrinėdamas kinematografinio vaizdavimo ribas, nepailstamai ieškodamas aukštesnės, egzaltuotos tiesos ir naujų jutiminių patirčių“, – teigė jis.
Lauko režisierius
1942 metais Miunchene gimęs W. Herzogas pradėjo eksperimentuoti su kinu būdamas 15 metų ir vėliau išgarsėjo kaip rašytojas, prodiuseris ir režisierius.
Ilgas ir prieštaringas bendradarbiavimas su vokiečių kino ikona Klausu Kinski (Klausu Kinskiu) davė pradžią tokiems epiniams filmams kaip 1972-aisiais pasirodęs „Agirė, Dievo rūstybė“ (Aguirre, the Wrath of God), kuriame pasakojama apie Eldorado paieškas Amazonės džiunglėse, arba „Fickaraldas“ (Fitzcarraldo) (1982) apie pamišėlį svajotoją, kuri užvaldo beprotiška idėja – pastatyti operos teatrą Amazonės aukštupyje. Statant šį filmą W. Herzogas liepė statistams vilkti didžiulį garlaivį į kalną.
W. Herzogas taip pat sukūrė gotikinį siaubo filmą „Nosferatu“ (Nosferatu the Vampyre) (1979), dokumentinį filmą „Žmogus Grizlis“ (Grizzly Man) (2005) ir „Blogas policininkas“ (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans) (2009), kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Nicolas Cage'as (Nikolas Keidžas).
Aistringas keliautojas W. Herzogas vengia kino studijų ir pirmenybę teikia filmavimui lauke. Jis yra filmavęs Amazonėje, Sacharos dykumoje bei Antarktidoje.
W. Herzogas nevengia ir pats nusifilmuoti savo dokumentiniuose filmuose. 2016-aisiais filmuodamas kino juostą „Į pragarą“ (Into the Inferno) jis pavojingai priartėjo prie aktyvių ugnikalnių, o 2011-aisiais Teksase už filmą „Į bedugnę“ (Into the Abyss) kalbėjosi su mirties bausmės laukiančiu nuteistuoju bei žmonėmis, kuriuos paveikė jo nusikaltimas.
W. Herzogas buvo ir produktyvus operos režisierius, dirbęs Bairoto, „La Scala“ ir kituose operos teatruose. Jis taip pat yra išleidęs poezijos ir prozos kūrinių, įskaitant romaną „Pasaulio sutemos“ (2021), dienoraštį (1978) bei atsiminimus (2023).
Naujausi komentarai