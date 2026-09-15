Aurimas Mockus ruošiasi naujai kelionei

Valtis „Kuršis“ šiuo metu dar ruošiama kelionei. Baigtas korpuso remontas, laukiama įrangos montavimo darbų.
Valties korpusas buvo ilgai remontuojamas.
„Buvo planuota viską pabaigti iki pavasario, tačiau viskas užtruko iki rugpjūčio mėnesio. Šiuo metu „Kuršio“ laukia elektronikos montavimo darbai. Dar savaitė ar dvi, ir turėtume baigti“, – pasakojo A. Mockus.
Lapkričio vidury valtis turėtų būti išgabenta į Klaipėdos uostą. Iki tol dar teks sukomplektuoti ekspedicijos įrangą, maisto ir kitas atsargas.
„Lapkričio gale valtis iškeliauja į Naująją Kaledoniją, Naumėjos uostą. Vasario vidury, gal apie vasario 16-ąją, startuosime per Koralų jūrą. Per tris savaites ketinu pasiekti Australijos rytinę pakrantę“, – pasakojo A. Mockus.
Pasiekęs Australijos krantus, laivas bus keliamas į krantą ir sausuma gabenamas per visą Australiją.
„Beveik 5,5 tūkst. kilometrų iki Perto miesto. Kovą startuoju plaukime per Indijos vandenyną. Būtų smagu, jei orai leistų startuoti kovo 11-ąją“, – pasakojo keliautojas.
Praėjusi ekspedicija parodė silpnas laivo vietas. Nuspręsta papildomai hermetizuoti triumus. Laivas bus aprūpintas didesniu energijos kiekiu.
„Viskas patobulėjo per tą laiką. Valdymo sistema patobulėjo. „Starlink“ internetas pabrango kone dvigubai, bet energijos kelis kartus mažiau dabar naudoja. Turėsiu internetą“, – pastebėjo A. Mockus.
Lyginant su praėjusia ekspedicija, A. Mockus pasiguodė, kad priaugo svorio.
„Tada startavau 116, o dabar sveriu 121 kilogramą. Apie trisdešimt kilogramų priaugo nuo sugrįžimo. Bet gera žinia, kad irkluojant kilogramai greitai tirpsta“, – patikino keliautojas.
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