 Brigitte Macron dukra užmezgė santykius su 20 metų jaunesniu studentu

Brigitte Macron dukra užmezgė santykius su 20 metų jaunesniu studentu

2026-09-01 15:22 diena.lt inf.

Prancūzijos prezidento žmonos Brigitte Macron dukros mylimasis – 20 metų už ją jaunesnis studentas.

<span>Brigitte Macron dukra užmezgė santykius su 20 metų jaunesniu studentu</span>
Brigitte Macron dukra užmezgė santykius su 20 metų jaunesniu studentu / T. Auzière instagramo, Scanpix nuotr.

42 metų teisininkė ir politikė Tiphaine Auzière socialiniame tinkle dalijosi vaizdo įrašu, kuriame ji ir 22-ejų Antoine'as Lecomte'as meiliai glaudžiais vienas prie kito kelionės į Amsterdamą metu.

Pora susipažino vasarą Le Touquet – žavingame pajūrio miestelyje Prancūzijos šiaurės vakarų pakrantėje, rašo „Daily Mail“.

A. Lecomte'as ten dirbo jėgos aitvarų instruktoriumi ir mokė T. Auzière naudotis elektrine banglente.

T. Auzière instagramo nuotr.

Naujus santykius T. Auzière užmezgė po to, kai gegužę ji išsiskyrė su prieštaringai vertinamu Prancūzijos televizijos laidų vedėju Cyril'u Hanouna.

Taip pat pranešta, kad T. Auzière supažindino naująjį mylimąjį su savo dviem vaikais – 12-mete Élise ir dešimties metų Aurèle.

Jų santykiai nepaprastai panašūs į 73 metų Brigitte ir 48 metų Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono santykius: tarp jų – 25 metų amžiaus skirtumas. 

Emmanuelis Macronas ir Brigitte Macron
Emmanuelis Macronas ir Brigitte Macron / Scanpix nuotr.

E. Macronui buvo vos penkiolika, kai jis užmezgė santykius su tuometine savo mokytoja. 25 metais už savo vyrą vyresnė Brigitte įsimylėjo savo mokinį, kai jiedu kartu rašė vieną pjesę mokyklos teatrui. Pora susituokė 2007 m.

Brigitte anksčiau buvo ištekėjusi už bankininko André-Louis'o Auzière. Santuokos metu pora susilaukė trijų vaikų: Sébastieno, Laurence ir Tiphaine.

Šiame straipsnyje:
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