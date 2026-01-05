Būdamas 74-erių metų mirė garsus Pietų Korėjos aktorius Ahn Sung-ki

Per savo 60 metų trukusią karjerą Ahn Sung-ki dėl savo pozityvaus ir švelnaus viešojo įvaizdžio pelnė „tautos aktoriaus“ pravardę.
Daug metų sirgęs kraujo vėžiu Ahn Sung-ki mirė Seulo „Soonchunhyang“ universitetinėje ligoninėje, pranešė jo agentūra „Artist Company“ ir ligoninės pareigūnai.
„Jaučiame didelį liūdesį dėl šios netikėtos ir liūdnos žinios, meldžiamės už mirusiojo amžinąjį atilsį ir reiškiame nuoširdžią užuojautą jo artimiesiems“, – sakoma „Artist Company“ pranešime.
Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas (Li Džemjungas) pareiškė užuojautą, sakydamas, kad Ahn Sung-ki daugeliui žmonių suteikė paguodos, džiaugsmo ir laiko apmąstymams.
„Jau pasiilgau jo šiltos šypsenos ir švelnaus balso“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė Lee Jae-myungas.
Ahn Sung-ki gimė 1952 metais Pietų Korėjos pietryčiuose esančiame Tegu, kino kūrėjo šeimoje.
1957 metais, dar būdamas vaikas, jis vaidino filme „Prieblandos traukinys“ (The Twilight Train). Vėliau, kaip vaikas aktorius jis pasirodė dar 70 filmų. Paskui jis pasitraukė iš kino industrijos ir gyveno įprastą gyvenimą.
1970 metais Ahn Sung-ki įstojo į Seulo Hankuko užsienio studijų universitetą studijuoti vietnamiečių kalbos. Ahn Sung-ki teigė, kad baigė studijas su pagyrimu, bet negavo darbo didelėse įmonėse, kurios po komunistų 1975 metų pergalės Vietnamo kare jo specialybę greičiausiai laikė nelabai naudinga.
Ahn Sung-ki grįžo į kino industriją 1977 metais, tikėdamas, kad vis dar gali tobulėti kaip aktorius.
1980 metais jis išgarsėjo, atlikęs pagrindinį vaidmenį filme „Geros, vėjuotos dienos“ (Good, Windy Days), pasakojančiame apie darbininkų klasės vyrų iš kaimo vietovių gyvenimus šalies pakilimo ir pereinamuoju laikotarpiais.
Ahn Sung-ki laimėjo prestižinį geriausio naujo aktoriaus apdovanojimą „Grand Bell“ – korėjietišką „Oskarų“ versiją.
Vėliau jis vaidino daugelyje labai sėkmingų ir kritikų pripažintų filmų, pelnė daug geriausio aktoriaus apdovanojimų ir tapo bene populiariausiu XX amžiaus 9-ojo ir 10-ojo dešimtmečių Pietų Korėjos aktoriumi.
1981 metų filme „Mandara“ jis suvaidino budistų vienuolį, 1984-ųjų filme „Banginių medžioklė“ (Whale Hunting) – elgetą, 1992-aisiais filme „Baltasis ženklelis“ (White Badge) – Vietnamo karo veteraną, tapusį rašytoju, 1993-iųjų filme „Du policininkai“ (Two Cops) – korumpuotą policininką, 1999-aisiais filme „Nėra kur slėptis“ (No Where To Hide) – žudiką, 2003-iųjų filme „Silmido“ – specialiųjų pajėgų instruktorių, o 2006-ųjų filme „Radijo žvaigždė“ (Radio Star) – darbui atsidavusį įžymybių vadybininką.
Ahn Sung-ki buvo pelnęs dešimtis svarbiausių Pietų Korėjos kino apdovanojimų. Jis penkis kartus pelnė „Grand Bell“ apdovanojimą geriausiam aktoriui. Jokiam kitam Pietų Korėjos aktorių to pakartoti nepavyko.
Tautos aktorius
Ahn Sung-ki susikūrė kuklios, patikimos ir į šeimą orientuotos įžymybės, vengiančios didelių skandalų ir vertinančios ramų, stabilų asmeninį gyvenimą, įvaizdį. Per ankstesnes visuomenės apklausas Ahn Sung-ki buvo išrinktas mylimiausiu Pietų Korėjos aktoriumi.
Ahn Sung-ki teigė, kad anksčiau jautėsi suvaržytas savo „tautos aktoriaus“ pravardės, bet galiausiai pamanė, kad tai jį nukreipė teisingu keliu.
„Jaučiau, jog turėčiau padaryti kažką, kad pateisinčiau šią pravardę. Bet manau, kad tai galiausiai nukreipė mane gera linkme“, – 2023 metais duodamas interviu naujienų agentūrai „Yonhap“ sakė Ahn Sung-ki.
Įvairiuose interviu žiniasklaidai Ahn Sung-ki negalėdavo išsirinkti, kuris filmas jam labiausiai patinka, tačiau teigė, kad jo suvaidintas personažas filme „Radijo žvaigždė“ labiausiai priminė jį patį realiame gyvenime.
Ahn Sung-ki taip pat garsėjo tuo, kad nemėgo vaidinti meilės scenose. Jis sakė esąs per daug drovus romantiškoms scenoms ir kartais prašydavo režisierių praleisti nebūtinas pikantiškas scenas.
„Man nelabai sekasi apsimesti, kad mylinčiomis akimis žiūriu į žmogų, kurio nemyliu, ir romantiškai bučiuojuosi. Jaučiuosi drovus ir nemoku gerai išreikšti tokių emocijų“, – 2007 metais žurnalui „Shindonga“ sakė Ahn Sung-ki.
„Tiesiog esu nerangus. Todėl negalėčiau daug vaidinti tokiuose filmuose. Bet galiausiai tai buvo teisingas mano pasirinkimas“, – tvirtino jis.
Mirusio aktoriaus gedi žmona ir du poros sūnūs.
