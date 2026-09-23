Buvęs Holivudo prodiuseris Harvey Weinstein nuteistas 15 metų kalėjimo

74 metų H. Weinsteinas kalėjime praleido jau kelerius metus. Laikraščio „The New York Times“ duomenimis, Manhatano prokuratūra prašė skirti jam 20 metų laisvės atėmimo bausmę.
Dabar paskirta bausmė yra dar vienas svarbus žingsnis jau ne vienerius metus trunkančiame seksualinių nusikaltimų bylų nagrinėjimo procese. H. Weinsteinui jau buvo iškeltos kelios bylos – ne tik Niujorke, bet ir Kalifornijoje.
Teisme jis iki šiol visada neigė visus jam mestus kaltinimus. Jo advokatai tvirtina, kad lytiniai santykiai vyko abipusiu sutikimu. Sveikatos problemų turintis H. Weinsteinas pastaraisiais metais Niujorke buvo tai kalėjime, tai kalinių ligoninės skyriuje.
2020 m. Niujorke H. Weinsteinas buvo nuteistas 23 metus kalėti, tačiau byla buvo pradėta nagrinėti iš naujo. 2025 m. prisiekusieji priėmė nevienodą sprendimą dėl atskirų kaltinimų. H. Weinsteinas buvo pripažintas kaltu dėl vieno iš trijų kaltinimų: prisiekusieji pripažino įrodyta, kad jis įvykdė sunkų seksualinį nusikaltimą prieš moterį. Būtent dėl šio nusikaltimo dabar paskirta nauja bausmė. „The New York Times“ duomenimis, buvusi gamybos asistentė maždaug prieš 20 metų buvo užpulta H. Weinsteino buto Manhatane miegamajame.
H. Weinsteino byla davė pradžią „MeToo“ judėjimui
Maždaug prieš dešimtmetį daugybei moterų įtakingą kino prodiuserį apkaltinus priekabiavimu ir išžaginimu, jo byla sukėlė pasaulinę diskusiją, tapusią žinoma „MeToo“ vardu.
Daugelyje šalių apie patirtą seksualinę prievartą ar priekabiavimą prabilo ir su H. Weinsteino nusikaltimais nesusijusios aukos. Taip atsirado judėjimas prieš seksualinį priekabiavimą ir piktnaudžiavimą galia. „MeToo“ reiškia „aš taip pat tai patyriau“.
H. Weinsteinas anksčiau buvo viena svarbiausių kino verslo figūrų Holivude. Jis prodiusavo tokius žinomus filmus kaip „Anglas ligonis“ („The English Patient“), „Bulvarinis skaitalas“ („Pulp Fiction“), „Gerasis Vilas Hantingas“ („Good Will Hunting“) ir „Niujorko gaujos“ („Gangs of New York“). Už filmą „Įsimylėjęs Šekspyras“ („Shakespeare in Love“) jis pelnė „Oskarą“.
Kodėl byla buvo pradėta nagrinėti iš naujo
2020 m. per pirmąjį teismo procesą, daugiausia susijusį su dviejų moterų kaltinimais, H. Weinsteinas dėl išžaginimo ir nusikalstamų seksualinių veiksmų buvo nuteistas 23 metus kalėti. Tačiau 2024 m. šis apkaltinamasis nuosprendis netikėtai buvo panaikintas dėl procesinių pažeidimų.
Tada byla buvo pradėta nagrinėti iš naujo. 2025 m. vasarą teismo procesas prieš buvusį Holivudo prodiuserį baigėsi nevienodu prisiekusiųjų sprendimu dėl trijų kaltinimų: dėl sunkaus seksualinio nusikaltimo prieš vieną moterį H. Weinsteinas buvo pripažintas kaltu, dėl tokio nusikaltimo prieš kitą moterį – nekaltu, o dėl trečio kaltinimo, susijusio su išžaginimu, prisiekusiesiems nepavyko sutarti.
Atskiroje baudžiamojoje byloje Kalifornijoje H. Weinsteinui anksčiau buvo skirta 16 metų laisvės atėmimo bausmė. Šį nuosprendį jis taip pat apskundė. Birželį Kalifornijos apeliacinis teismas atsisakė panaikinti ankstesnį apkaltinamąjį nuosprendį H. Weinsteinui dėl seksualinių nusikaltimų. Teisėjų kolegija paliko galioti 2022 m. apkaltinamąjį nuosprendį buvusiam Holivudo magnatui, tačiau nurodė iš naujo nustatyti bausmės dydį.
2022 m. gruodį Los Andžele vykusiame teismo procese H. Weinsteinas buvo pripažintas kaltu dėl seksualinių nusikaltimų pagal tris kaltinimus, tarp jų – dėl išžaginimo. Kaltinimus buvo pateikusios keturios moterys dėl veiksmų, kurie, jų teigimu, buvo įvykdyti 2004–2013 metais. Dauguma šių išpuolių įvyko Beverli Hilso viešbučiuose.
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