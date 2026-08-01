Čempionas ir už aikštės ribų

Futbolininkas jau kelerius metus aktyviai užsiima benamių šunų globa, finansuoja jų gydymą ir savo pavyzdžiu skatina visuomenę rinktis augintinius iš prieglaudų.
F. Torreso meilė gyvūnams užgimė dar vaikystėje, gimtajame Fojoso mieste Ispanijoje. Jis užaugo apsuptas šunų, o ypatingą vietą jo gyvenime užėmė šeimos šuo vardu Reksas.
Po šuns netekties Ferranas kartu su seserimi pasidarė atminimo tatuiruotę, kuri jam iki šiol primena apie atsakomybę tiems, kurie patys negali už save pakovoti.
„Aš net neatsimenu savo gyvenimo be šunų. Jie geba paversti bet kuriuos namus tikra saugumo ir meilės užuovėja“, – yra minėjęs F. Torresas.
2021 m. F. Torresas tapo pirmuoju tarptautinės gyvūnų apsaugos organizacijos „Wild at Heart Foundation“ ambasadoriumi tapusiu sportininku. Ši organizacija kovoja su globalia daugiau nei 600 mln. benamių šunų krize, finansuodama jų sterilizaciją, vakcinaciją ir naujų šeimininkų paiešką.
Atsidavimą gyvūnams futbolininkas įrodo ir asmeniniais sprendimais. Jo namuose šiuo metu gyvena keli priglausti šunys, tarp kurių – Minnie, Luna ir Milo. Pastarojo išgelbėjimo istorija – neeilinė. Bulgarijos žiniasklaida praneša, kad 2021 m. vasarą trys išsekę, blusomis ir erkėmis aptekę šuniukai buvo rasti palikti po tiltu netoli Drijanovo miesto Bulgarijoje.
Vietinė organizacija „Street Hearts BG“ gyvūnus išgelbėjo, išgydė ir paskiepijo. Tų pačių metų rugsėjį, žaisdamas Mančesterio klube „Manchester City“, Ferranas per britų labdaros partnerius priglaudė šunelį Milo. Kai F. Torresas perėjo į Barselonos klubą, Milo kartu su juo išvyko gyventi į Ispaniją.
Naudodamasis savo, kaip pasaulinio lygio futbolo žvaigždės, žinomumu, F. Torresas socialiniuose tinkluose nuolat dalijasi savo augintinių nuotraukomis ir ragina žmones nepirkti veislinių šunų, o suteikti antrą šansą benamiams.
Dėl jo viešinimo Bulgarijos prieglauda „Street Hearts BG“ sulaukė didžiulio dėmesio ir padėjo surasti namus daugeliui kitų benamių gyvūnų.
Be veiklos gyvūnų globos srityje, puolėjas taip pat yra tvarios aplinkosaugos organizacijos „Kick Out Plastic“ ambasadorius, kovojantis prieš vienkartinio plastiko naudojimą.
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