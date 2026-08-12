Cristiano Ronaldo susituokė su ilgamete partnere Georgina Rodriguez

Šios vestuvės vainikavo dešimtmetį trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko.
41-erių C. Ronaldo savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais ir prierašu „C (širdis) G“.
„Privačioje ir intymioje“ ceremonijoje dalyvavo penki poros vaikai, naujienų agentūrai AFP pranešė žaidėjo ryšiais su visuomene besirūpinanti įmonė „Brunswick Group“.
Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32-ejų nuomonės formuotoja G. Rodriguez „Instagram“ tinkle paskelbė apie sužadėtuves.
C. Ronaldo, šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė aštuntfinalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui „Al Nassr“.
Buvęs „Manchester United“, Madrido „Real“ ir Turino „Juventus“ puolėjas penkis kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą „Auksinį kamuolį“.
G. Rodriguez išgarsėjo nusifilmavusi „Netflix“ laidoje „Aš esu Georgina“ (angl. I am Georgina), kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą, besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių.
Portugalijos žiniasklaida spėliojo, kad vestuvės gali įvykti Sintroje, netoli Lisabonos, arba Funšalyje, Atlanto vandenyno saloje Madeiroje, kurioje gimė C. Ronaldo.
Pranešimai, kad ceremonija savaitgalį vyks Funšalyje, buvo pritraukę šimtus žmonių į miesto katedrą.
Galiausiai pora ceremonijai rengti pasirinko Kaskaisą – elitinį pajūrio kurortą, esantį maždaug už 30 km į vakarus nuo Lisabonos, kur jie turi vilą.
Pora susipažino 2016 metais, kai G. Rodriguez dirbo „Gucci“ parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino „meile iš pirmo žvilgsnio“.
2025 metais duodama interviu leidiniui „Vogue Arabia“, ji pasakojo, kad būdama su C. Ronaldo beveik iš karto pajuto „ramybę ir nepaaiškinamą energiją“, „tarsi būtume buvę pažįstami amžinai“.
Kartu jie turi daugiau nei 750 mln. sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.
Poros investicijų portfeliui priklauso mados prekių ženklai ir viešbučių tinklas.
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