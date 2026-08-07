„Deep Purple“ roko legenda dėl sveikatos problemų stabdo koncertinę veiklą

Praėjusiais metais jis susidūrė su sveikatos problemomis.
„Daugybės MRT ir KT tyrimų bei echokardiogramos rezultatai paskatino mano gydytojų komandą nuspręsti, kad būtina dar viena atviros širdies operacija, – teigė jis. – Iš tikrųjų neturiu kito pasirinkimo, nes mano sveikata yra svarbiausia. Esu dėkingas už gyvenimą, kurį paženklino muzikos dovana... Ačiū, kad lydite mane šiuo keliu“.
G. Hughesas aštuntajame dešimtmetyje pradžioje buvo anglų roko grupės „Trapeze“ narys. Su ja jis išleido kelis albumus. Po to jis tapo „Deep Purple“ bosistu ir dainininku (1973–1976). Šiuo laikotarpiu G. Hughesas savo išskirtiniu balsu kartu su Jono Lordo vargonais padėjo suformuoti „Deep Purple“ skambesį.
Britas taip pat įrašė albumą su „Black Sabbath“, paskolino savo balsą „The KLF“ techno-roko hitui „America: What Time Is Love?“ bei buvo kitų grupių įkūrėjas ir narys. Iki šiol jis yra vadinamas „Roko balsu“ (angl. „The Voice Of Rock“).
Naujausi komentarai