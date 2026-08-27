 Dolly Parton gerbėjams paliko dainą, kuri bus paskelbta tik 2046 m.

Dolly Parton gerbėjams paliko dainą, kuri bus paskelbta tik 2046 m.

2026-08-27 13:27
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Šią savaitę mirusi JAV kantri muzikos ikona Dolly Parton savo gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Vis dėlto reikės šiek tiek palaukti, kol kūrinį bus galima išgirsti. Įrašas pavadinimu „My Place in History“ iki 2046 metų bus saugomas laiko kapsulėje.

Dolly Parton
Dolly Parton / Scanpix.com nuotr.

„Dainą paskelbsime per jos 100-ąjį gimtadienį“, – ketvirtadienį agentūrai „dpa“ sakė Wesas Ramey‘is, D. Parton pramogų parko „Dollywood“ atstovas. Šis apvalus jubiliejus bus minimas 2046 m. sausio 19 d.

„Tai tiesa“, – pareiškė D. Parton 2022 m. „Tonight Show“ laidoje vedėjo Jimmy‘io Fallono  paklausta, ar ji tikrai „užrakino“ slaptą dainą. Atlikėja pridūrė, kad kartu pridėjo CD grotuvą bei instrukciją, kaip klausytis dainos.

Tai tikrai gera daina, ir vėliau ji gailėjosi, kad ją užrakino, pasakojo D. Parton.

„Jei kas nors iš jūsų dar čia bus, kai jie atidarys dėžę, tikiuosi, kad mano daina jums patiks“, – šūktelėjo dainininkė plojančiai publikai.

D. Parton mirė antradienį Nešvilyje JAV Tenesio valstijoje, eidama 81 metus. Žinia apie atlikėjos mirtį sukėlė liūdesį visame pasaulyje. Pagarbą jai atidavė tokios žvaigždės, kaip Eltonas Johnas, Mickas Jaggeris, Paulas McCartney‘is, Jane Fonda, Taylor Swift, Eminemas ir Beyonce.

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