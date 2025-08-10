Dovilė Filmanavičiūtė – apie sūnaus pasiruošimą priešmokyklinei klasei

Rinkodaros specialistė ir visuomenininkė Dovilė Filmanavičiūtė dalijasi savo prisiminimais apie vaikystėje mėgtas mokyklines prekes ir atvirai pasakoja apie šiųmetį pasiruošimą ypatingai progai – šešiametis sūnus Kristijonas šį rudenį pradės lankyti priešmokyklinę klasę.
Priemonės – pagal sąrašą
Vieniems artėjantis rugsėjis nelaukiamas kaip vasaros pabaiga, kiti būna išragavę vasarą iki paskutinio gurkšnio ir su jauduliu laukia naujo etapo. D. Filmanavičiūtė sako, kad po smagių vasaros dienų kaime mokyklos suolas ne itin viliojo, bet dabar tas metas kelia nostalgiškų prisiminimų.
„Visos tos karštos vasaros dienos, daržai, sodai, uogos, svirpiantys žiogai pievose, maudynės ir žaidimai su draugais, važinėjimas dviračiu, nubrozdinti keliai... – ir staiga – bac! Mokykla! Kurioje turi būti pareigingas ir atsakingas žmogus, kuris dar visai nežino, kas jo laukia ateityje. Žvelgiant iš laiko perspektyvos, tai juk buvo patys smagiausi metai!“ – prisimena D. Filmanavičiūtė.
Jai tada labiausiai rūpėjo į mokyklą atsinešti originalesnį penalą. „Tai buvo tikras apsėdimas! Nors atrodytų, koks gi skirtumas, kur susidėti pieštukus, parkerius ar flomasterius, mums tai buvo svarbu. Paauglystėje, aišku, pirmame plane atsidūrė kuprinė – net ne ją, o patį kiečiausią per petį permetamą krepšį radau dėvėtų daiktų turguje Pasvalyje. Nors buvau iš tos kartos ir tos šeimos, kurioje nieko nestigo, bet didesni apsipirkimai būdavo tik keli: prieš mokslo metus ir keičiantis sezonams. Tačiau jei turėdavai naujų ir gražių mokyklinių daiktų – bent jau kuo daugiau spalvų flomasterių, jausdavaisi kietas“,– apie geidžiamiausius mokyklinių metų aksesuarus pasakoja žinoma moteris.
Neverčiame Kristijono būtinai ko nors dar išmokti, nes jis ir taip daug ką moka, bet savo pavyzdžiu rodome, kad ir skaitymas yra puikus dalykas.
Stengiasi sudominti skaitymu
Dovilės sūnus Kristijonas – užkietėjęs lego konstruotojas ir, nors šeimoje toks jo hobis palaikomas ir skatinamas, stengiamasi sūnui įdiegti ir kitokių pomėgių.
„Mūsų Kristijonas nėra didis piešėjas, bet iš darželio, aišku, privelka flomasteriais pieštų piešinių, kuriuose dominuoja arba įsivaizduojami herojai arba monstrai iš filmukų. Mėgstu jam nupirkti įdomesnių ir inovatyvesnių piešimo priemonių – pavyzdžiui, vandeniu nuplaunamus flomasterius ir nuplaunamus kilimėlius, ant kurių galima mokytis rašyti skaičius ir raides“, – vardija D. Filmanavičiūtė.
Pradinukai dažnai ieško sąsiuvinių, pieštukų, penalų ar kuprinių su mėgstamais filmukų, knygų ar žaidimų herojais. Dovilė sako, kad sūnaus mėgstamiausi – animacinių filmų herojai, visi piratai – tad, gavęs daikčiukų su jais, vaikas tikrai jaustųsi laimingas. Šešiametis rudenį lankys priešmokyklinę klasę, tad jau reikės atsinešti ir mokyklinių rašymo ir piešimo priemonių, įvairių sąsiuvinių. Mama juos ruošiasi pirkti pagal mokytojos sudarytą sąrašą.
„Anksčiau, kai sūnus dar buvo visai mažas, jaudindavausi, jei jis nedaro to, ką jau moka bendraamžiai, o dabar jaučiuosi atsipalaidavusi ir su kitais jo nelyginu. Neverčiame Kristijono būtinai ko nors dar išmokti, nes jis ir taip daug ką moka, bet savo pavyzdžiu rodome, kad ir skaitymas yra puikus dalykas: skaitome jam knygeles, neįkyriai rodome raides, palaikome įvairius jo pomėgius“, – sako D. Filmanavičiūtė.
Pamažėle keisti rutiną
Psichologai vieningai sutaria – ruoštis mokyklai reikėtų pradėti ne likus kelioms dienoms iki rugsėjo, o bent jau porą savaičių anksčiau. Pereiti iš vasaros į mokyklos režimą reikėtų laipsniškai, kad vaikas turėtų laiko prisitaikyti ir nepatirtų streso.
Rekomenduojama po truputį ankstinti miego ir kėlimosi laiką, riboti ekranų naudojimą vakarais ir grąžinti struktūruotą dienotvarkę. Tokie maži, bet nuoseklūs pokyčiai padeda vaikui natūraliai perjungti pavarą iš atostogų į mokymosi režimą.
Be to, specialistai pabrėžia emocinį pasiruošimą – svarbu su vaiku kalbėtis apie mokyklą ne kaip apie pareigą ar sunkumą, o kaip apie naują, įdomų nuotykį. Dalyvavimas pasiruošimo procese, pavyzdžiui, renkantis kanceliarines prekes ar planuojant rytinę rutiną, suteikia vaikui kontrolės jausmą ir mažina nerimą.
Toks sąmoningas ir šiltas perėjimas padeda vaikui rugsėjį pasitikti ne su įtampa, o su smalsumu ir pasitikėjimu.
