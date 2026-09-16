Edas Sheeranas atsidūrė skandalo epicentre: liko vienas

Anot „The Sun“, iš E. Sheerano turo pasitraukė Billie Eilish brolis Finneas, atlikėjas Aaronas Rowe'as ir grupė „Beoga“ iš Airijos bei danų grupė „Lukas Graham“.
Taip jie išreiškė protestą prieš JAV reperio Macklemore'o pašalinimą iš programos dėl scenoje išsakytų pro-palestinietiškų komentarų.
Rugsėjo 4 d. Macklemore'as, kurio tikrasis vardas Benjaminas Haggerty, koncertų metu Naujajame Džersyje, „MetLife“ stadione, kalbėjo apie „laisvą Palestiną“ ir rodė suniokoto Gazos Ruožo vaizdus, skelbė BBC.
„Viena pagrindinių priežasčių, kodėl apskritai norėjau dalyvauti šiame ture, – noras pasirodyti tokiuose stadionuose kaip šis ir ištarti du žodžius, kurie man labai, labai brangūs: „Laisvė Palestinai“, – sakė jis.
Kitą vakarą Macklemore'as sugrįžo į tą pačią sceną ir kreipėsi į auditorijoje esančius žydus.
„Izraelio kritika, apartheido kritika ar pasipriešinimas genocidui jokiu būdu nėra nukreipti prieš jus“, – teigė jis ir pabrėžė norintis, kad Gazos Ruožo ir Vakarų Kranto gyventojai žinotų, jog nėra pamiršti.
Vėliau instagrame Macklemore'as rašė, kad po savaitę trukusių sunkių pokalbių su E. Sheeranu, kurie galiausiai baigėsi „esminiu nesutarimu“, jis buvo pašalintas iš atlikėjų sąrašo.
Tuo tarpu E. Sheeranas savo instagrame tvirtino, kad neketina viešai reikšti savo nuomonės apie Izraelio ir Palestinos konfliktą, tačiau yra įsipareigojęs užtikrinti, kad jo koncertai būtų saugi vieta visų etninių grupių, tikėjimų ir kilmės žmonėms.
„Niekada nenuvilčiau gerbėjų, kurie viską suplanavo. Taip pat neapleisčiau gastrolių komandos ir kitų apšildančių grupių bei muzikantų, kurie pasikliauja manimi ir iš to uždirba pragyvenimui“, – rašė jis.
E. Sheeranas pridūrė, kad nepaisant apolitiškos pozicijos, jis turi savo asmeninį požiūrį į konfliktą.
Jis taip pat nurodė, kad nėra asmeniškai atsakingas už Macklemore'o pasitraukimą ir bandė rasti sprendimą drauge su renginių organizatoriais bei milijardieriumi Robertu Kraftu, kuriam priklauso Masačusetso „Gillette“ stadionas, kuriame turėtų koncertuoti E. Sheeranas, ir kuris vadovavo raginimams pašalinti Macklemore'ą iš „Loop“ turo.
R. Kraftas apkaltino Macklemore'ą platesne antisemitinės retorikos istorija, kuri „buvo labai įžeidžianti ir žalinga žydų bendruomenei“.
E. Sheerano ir Macklemore'o draugystė, pasak „The Sun“, tęsiasi jau trylika metų ir pastarasis teigė tikįs, kad ji tęsis nepaisant sunkių pokalbių.
Kiti apšildantys atlikėjai taip pat pabrėžė savo draugystę su E. Sheeranu ir dėkojo už suteiktą galimybę pasirodyti tokiame didelio atgarsio sulaukusiame ture, tačiau teigė negalintys ramia sąžine pasirodyti žinodami, kad jų kolega buvo nutildytas.
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