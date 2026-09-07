 Egidijaus Dragūno paskyros nulaužtos: atlikėjas įspėja nepasitikėti žinutėmis

Egidijaus Dragūno paskyros nulaužtos: atlikėjas įspėja nepasitikėti žinutėmis

2026-09-07 15:27 diena.lt inf.

Atlikėjas Egidijus Dragūnas pranešė, kad buvo įsilaužta į jo oficialias paskyras socialiniuose tinkluose – SEL „Facebook“ ir Egidijus Dragūnas „Instagram“. Šiuo metu, pasak atlikėjo, paskyros jam yra nepasiekiamos ir jis jų nekontroliuoja.

Egidijus Dragūnas
Egidijus Dragūnas / R. Riabovo / BNS nuotr.

E. Dragūnas nurodė, kad dėl įsilaužimo ir galimų autorinių teisių pažeidimų vyksta intensyvus tyrimas. Į situacijos sprendimą esą įtraukti atsakingi specialistai ir institucijos, siekiama nustatyti visas įsilaužimo aplinkybes bei atsakingus asmenis.

Kol vyksta tyrimas, atlikėjas ragina nepasitikėti jokia informacija, žinutėmis ar paskyromis, kurios gali būti naudojamos jo ar SEL vardu.

„Tai rimtas incidentas ir jis šiuo metu sprendžiamas aukščiausiu prioritetu“, – teigiama E. Dragūno pranešime.

Apie tolimesnę situacijos eigą atlikėjas pažadėjo informuoti viešai.

Šiame straipsnyje:
Egidijus Dragūnas
Sel
socialinių tinklų paskyros
Instragram
Facebook

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų