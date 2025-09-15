„Emmy“ apdovanojimą už geriausią mini serialą pelnė britų drama „Paauglystė“

Keturių dalių drama, kurių kiekviena buvo nufilmuota vienu dubliu, tapo pagrindine vakaro žvaigžde, susižėrusia daugybę kitų apdovanojimų.
Setho Rogeno (Seto Rogeno) satyrinė komedija apie Holivudą „Studija“ (The Studio) laimėjo „Emmy“ apdovanojimą už geriausią komišką serialą.
Serialas, kuris negailestingai kritikuoja pramogų industriją, laimėjo daugybę apdovanojimų, įskaitant geriausio aktoriaus ir režisieriaus apdovanojimus vienam iš „Apple TV+“ serialo kūrėjų S. Rogenui.
HBO „Pitsbergo priimamasis“ (The Pitt) laimėjo „Emmy“ apdovanojimą už geriausią draminį serialą.
Dinamiška drama apie traumatologinį centrą įveikė pagrindinį pretendentą „Atskyrimas“ (Severance) ir dar šešis serialus bei bei pelnė vieną iš svarbiausių vakaro apdovanojimų.
Ceremonija vyko Los Andžele sekmadienį.
