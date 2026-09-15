„Emmy“ apdovanojimuose sėkmė prognozuojama serialams „Widow's Bay“ ir „Pitsbergo priimamasis“

„Apple TV“ serialas „Widow's Bay“, kuriame Matthew Rhysas (Metju Risas) vaidina izoliuotos Naujosios Anglijos salos, kurioje vaidenasi, lyderį, tapo viena labiausiai aptarinėjamų šių metų naujienų.
„Žmonėms šis serialas tiesiog labai patinka“, – naujienų agentūrai AFP sakė Holivudo naujienų portalo „The Ankler“ redaktoriaus pavaduotojas Christopheris Rosenas (Kristoferis Rouzenas).
Iškilmių išvakarėse vykusiose ceremonijose jis pelnė aštuonis apdovanojimus ir pretenduoja tapti daugiausiai apdovanojimų per vienus metus pelniusiu komediniu serialu, aplenkdamas praėjusiais metais Setho Rogeno (Seto Rougeno) Holivudo satyros „Studija“ (The Studio) iškovotas 13 statulėlių.
Ch. Rosenas teigė tikintis, kad M. Rhysas, 2018 metais laimėjęs geriausio dramos aktoriaus apdovanojimą už vaidmenį seriale „Amerikiečiai“ (The Americans), dabar gali pelnyti savo pirmąjį komedijos „Emmy“.
Sėkmingas vakaras serialui „Widow's Bay“ nežadėtų nieko gero „Gudrybėms“ (Hacks) – pasakojimui apie humoro šou meistrę, bandančią atgaivinti savo karjerą, ir jai padedančią tūkstantmečio kartos asistentę.
Vienintelė solidi šio serialo galimybė, o galbūt ir vienintelė statulėlė, pasak Ch. Roseno, yra geriausios aktorės apdovanojimas Jean Smart (Džin Smart).
„Tai puikus būdas pagerbti paskutinį sezoną, – AFP sakė Ch. Rosenas. – Ji niekada nepralaimėjo vaidindama šį vaidmenį. Nemanau, kad ji turėtų pralaimėti už paskutinį sezoną.“
J. Smart, kuriai sekmadienį sukako 75 metai, už pasirodymą šiame seriale jau yra laimėjusi keturis „Emmy“ apdovanojimus.
Pergalė pirmadienį jai atneštų aštuntąjį aktorystės „Emmy“, ir pagal šį rodiklį ji susilygintų su Julia Louis-Dreyfus (Džulija Luis Dreifus) ir Cloris Leachman (Kloris Ličman).
Allison Janney (Elison Džani) taip pat pretenduoja į savo aštuntąjį „Emmy“ už vaidmenį seriale „Diplomatė“ (The Diplomat).
Prognozės „Pitsbergo priimamajam“
Praėjusiais metais geriausia drama pripažintas „Pitsbergo priimamasis“ pasakoja apie Pitsbergo greitosios pagalbos skyriaus darbuotojus, patiriančius didžiulį stresą, o kiekvienos serijos veiksmas vystosi realiuoju laiku.
Seriale nagrinėjamos įvairios temos – nuo teisių į abortą ir griežtų priemonių prieš imigraciją iki masinių šaudynių, todėl jis yra realiausias pretendentas laimėti kelis dramos apdovanojimus, įskaitant geriausio serialo titulą.
„Jei „Pitsbergo priimamasis“ nelaimės, tai bus didžiulis šokas“, – sakė Ch. Rosenas.
Jis pirmavo tarp visų serialų su 25 nominacijomis ir jau laimėjo keturis apdovanojimus ankstyvosiose ceremonijose, įskaitant prizą geriausios draminio serialo aktorių atrankos kategorijoje.
Tikimasi, kad pagrindinis aktorius Noah Wyle'as (Noa Vailas), per pastaruosius metus pelnęs ne vieną apdovanojimą, taip pat ir „Emmy“, vėl nugalės. Septyni jo kolegos tikisi laimėti antraeilių vaidmenų kategorijose.
Geriausios dramos aktorės kategorijoje, pasak Ch. Roseno, varžysis „Pluribus“ žvaigždė Rhea Seehorn (Rėja Sihorn) ir Keri Russell (Keri Rasel) iš politinės melodramos „Diplomatė“.
Mini serialų kategorijose realiausias pretendentas yra „HBO Max“ serialas „DTF St Louis“ – pasakojimas apie meilės trikampį, kuris pasisuka netinkama linkme.
Šis šou jau pelnė šešis apdovanojimus, iš kurių du atiteko aktoriams Davidui Harbourui (Deividui Harburui) ir Lindai Cardellini (Lindai Kardelini).
Dolly Parton pagerbimas
78-ąją „Emmy“ apdovanojimų ceremoniją ves serialo „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (Law and Order: SVU) žvaigždė Mariska Hargitay (Mariska Hargitei), laimėjusi du „Emmy“ už savo dokumentiką „My Mom Jayne“.
Ceremonijoje bus pagerbta velionė kantri muzikos ikona Dolly Parton (Doli Parton), kuri taip pat buvo „Emmy“ laureatė. Kantri dainininkė Reba McEntire (Riba Makentair) turėtų atlikti vieną iš D. Parton dainų, pranešė žiniasklaida.
Taip pat pasirodys Noah Kahanas (Noa Kahanas), kuris ceremonijos „In Memoriam“ skiltyje atliks dainą „Bridge Over Troubled Water“.
Ceremonijoje netrūks ir televizijos nostalgijos – tarp nugalėtojų pranešėjų bus serialo „Bafi, vampyrų žudikė“ (Buffy the Vampire Slayer) žvaigždės Sarah Michelle Gellar (Sara Mišel Gelar) ir Davidas Boreanazas (Deividas Borianasas), taip pat „Čarlio angelų“ (Charlie's Angels) žvaigždės Kate Jackson (Keit Džekson), Cheryl Ladd (Šeril Lad) ir Jaclyn Smith (Džeklin Smit).
Zendaya (Zendaja), buvusi laureatė ir dabartinė pretendentė į geriausios dramos aktorės apdovanojimą už vaidmenį seriale „Euforija“ (Euphoria), taip pat yra pranešėjų sąraše, o tai garantuoja bent vieną įsimintiną akimirką ant raudonojo kilimo.
„Emmy“ apdovanojimų ceremonija prasideda pirmadienį 17 val. vietos (antradienį 3 val. Lietuvos) laiku.
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