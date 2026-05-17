„Euroviziją“ laimėjo Bulgarija: finale sutriuškino konkurentus

Antrąją vietą užėmė Izraelis, surinkęs 343 taškus, o trečioje vietoje liko Rumunija su 296 taškais. Nors favoritais ilgą laiką buvo laikomi Suomijos atstovai, galutinėje lentelėje jiems triumfuoti nepavyko.
Didžiulį įspūdį žiūrovams palikusi Bulgarijos atstovė finale išsiskyrė itin energingu, moderniu ir vizualiai stipriu pasirodymu. Arena audringai reagavo į kiekvieną kūrinio kulminaciją, o po pasirodymo socialiniuose tinkluose pasipylė komentarai, kad būtent Bulgarija šiemet turėjo „nugalėtojo aurą“.
Komisijų balsavime Bulgarija taip pat dominavo – surinko 204 taškus ir užėmė pirmąją vietą. Antroje vietoje pagal komisijas liko Australija su 165 taškais, tiek pat pelnė ir Danija.
Tuo metu Lietuvos atstovui Lion Ceccah finalas susiklostė ne taip palankiai, kaip norėta. Nors po pasirodymo arena tiesiog ūžė, o socialiniuose tinkluose netrūko pagyrų teatrališkam ir vizualiai stipriam numeriui „Sólo quiero más“, balsavimo rezultatai Lietuvai nebuvo palankūs.
Komisijos Lietuvai skyrė vos 10 taškų ir paliko mūsų šalį 23-ioje vietoje. Po žiūrovų balsavimo situacija šiek tiek pagerėjo, tačiau galutinėje lentelėje Lietuva liko 22-oje vietoje su 22 taškais.
Komisijų balsų trejetukas:
- Bulgarija – 204 taškai;
- Australija – 165 taškai;
- Danija – 165 taškai.
Galutinis trejetukas:
- Bulgarija – 516 taškų;
- Izraelis – 343 taškai;
- Rumunija – 296 taškai.
Lietuva: 22 vieta, 22 taškai.
(be temos)