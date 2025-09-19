„Eurovizija“ su sovietine nostalgija: Rusija savaitgalį rengia „Interviziją“, kur dalyvaus ir JAV

Iš pradžių „Intervizija“ buvo Sovietų Sąjungos ir jos satelitinių valstybių festivalis, dabar jis grįžta kaip vadinamosios minkštosios galios priemonė, kurioje vyrauja antivakarietiški naratyvai.
Naujų kultūrinių ir politinių aljansų siekianti Rusija buvo pašalinta iš „Eurovizijos“ po invazijos į Ukrainą.
Tradicinės sąjungininkės Brazilija, Indija ir Kinija, taip pat buvusios Sovietų Sąjungos respublikos Uzbekistanas ir Kazachstanas siunčia atlikėjus į Maskvą, kur renginys reklamuojamas instaliacijomis sostinės centre.
Jungtinės Valstijos taip pat bus atstovaujamos – Vasiliki Karagiorgos, žinoma kaip Vassy (Vasi), Australijos popdainininkė ir dainų autorė, šeštadienio vakarą pasirodys JAV vardu.
Mėgaudamasi įtampos su Vašingtonu kurstymu, Rusijos valstybinė televizija sumokėjo už „Intervizijos“ reklamą, kuri bus rodoma didžiuliame ekrane Niujorko Taimso aikštėje.
„Tradicinės vertybės“
Pirmą kartą surengtas 1965 metais Prahoje, konkursas buvo sustabdytas praėjus trejiems metams po antisovietinio sukilimo Čekoslovakijoje.
Vėliau jis buvo atgaivintas Lenkijoje aštuntajame dešimtmetyje ir rengiamas įvairiuose buvusio komunistinio bloko miestuose.
Prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą pasiūlė atnaujinti šią iniciatyvą šio amžiaus pradžioje.
Atkurta „Intervizija“ dabar labiau nei bet kada yra priemonė, skirta geopolitiniams interesams ir Rusijos kultūrinei minkštajai galiai.
Organizatoriai pažadėjo, kad renginys bus „tikra muzikos šventė“, bet taip pat ir proga skleisti „nacionalinę tapatybę“.
Rusijos pareigūnai jau daugelį metų kritikuoja tai, ką jie vadina „dekadentiškais“ Vakarais, kurie dėl Rusijos karo veiksmų Ukrainoje įvedė sankcijas Maskvai.
Nepaisant to, kad konkursas buvo atnaujintas kaip konkurentas, Rusijos pareigūnai reklamavo „Interviziją“ kaip priešnuodį „Eurovizijai“, nes daugelį metų kritikavo jos įvaizdį.
Omeny turėdamas Austrijos drago karalienės Conchitos Wurst (Končitos Vurst) pergalę 2014-aisiais, užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas teigė, kad jis neginčija „Eurovizijos komisijų ir žiūrovų teisės balsuoti už vyrą su barzda, vilkintį moterišką suknelę“.
„Garantuoju, kad nebus jokių žmogiškosios prigimties iškrypimų ar pažeidimų“, – apie savo dainų konkursą sakė jis anksčiau šiais metais.
V. Putinas laiko Rusiją „tradicinių vertybių“ nešėja, supriešindamas ją su tuo, ką jis laiko Vakarų moraliniu „dekadansu“, įskaitant LGBTIQ žmonių lygybės skatinimą.
2023 metų pabaigoje Rusijos Aukščiausiasis Teismas uždraudė „tarptautinį LGBT judėjimą“ kaip „ekstremistinį“, taip įgalinant LGBTIQ bendruomenės narių ar teisių gynėjų ilgas laisvės atėmimo bausmes.
Milijardai žiūrovų?
„Intervizijos“ atnaujinimas reiškia pasipriešinimą Vakarų pramogoms ir tipiškos Šaltojo karo konkurencijos atgaivinimą“, – naujienų agentūrai AFP sakė prancūzų tyrėjas Cyrille'as Bretas (Sirilas Bretas).
Nuo tada, kai buvo pašalinta iš „Eurovizijos“, Rusija ieško „įtakos platformų ir kanalų“, teigė jis.
Tai „prisideda prie Rusijos įtakos perorientavimo iš Vakarų į Rytus, Euraziją ir globaliuosius Pietus“, pridūrė jis.
Šeštadienį netoli Maskvos vyksiančiame renginyje kiekvienas atlikėjas dainuos savo gimtąja kalba – „skirtingai nei „Eurovizijoje“, kur dauguma dainų dažniausiai atliekamos anglų kalba“, teigė organizatoriai.
Tarp jų bus Kataro dainininkė Dana al Meer (Dana al Mir) ir Madagaskaro duetas „Denise & D-Lain“.
Rusijos dainininkas Shamanas (Šamanas), prokremliškas atlikėjas, dažnai pasirodantis valstybiniuose patriotiniuose koncertuose, scenoje atliks rusišką baladę, kurios pavadinimas reiškia „Tiesiai į širdį“.
Renginyje nedalyvauja nė viena Europos Sąjungos (ES) šalis.
Maskva turi didelių vilčių dėl galimo konkurso poveikio.
Dalyvaujančios šalys sudaro „4,334 milijardo žmonių – tai yra daugiau nei pusė planetos gyventojų“, – sakė Sergejus Kirijenka, aukšto rango Kremliaus pareigūnas ir konkurso priežiūros tarybos pirmininkas, prieš konkursą surengtoje spaudos konferencijoje.
Kitas skirtumas nuo „Eurovizijos“ yra tai, kad nėra žiūrovų balsavimo – nugalėtoją išrinks tik tarptautinė žiuri.
