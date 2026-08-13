„Eurovizijos“ dainų konkurse – netikėti pokyčiai

Nors konkrečių valstybių jie neįvardijo, nuo 2023 metų Gazos Ruože kariaujantis Izraelis 2025 ir 2026 metais buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras.
Pagal senąsias taisykles laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą.
Pagal naujas taisykles „laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas, jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimyninio regiono saugumą ir stabilumą“, sakoma išplatintame pareiškime.
Šiais metais pirmą kartą penkios šalys – Ispanija, Airija, Nyderlandai, Slovėnija ir Islandija – boikotavo konkursą Vienoje dėl Izraelio dalyvavimo.
Jos teigė negalinčios dalyvauti kartu su Izraeliu dėl jo karo Gazos Ruože, kurį išprovokavo palestiniečių grupuotės „Hamas“ 2023 metų spalio 7-osios išpuolis prieš Izraelį.
„Eurovizijos“ dainų konkurso direktorius Martinas Greenas (Martinas Grinas) išplatintame pareiškime teigė, kad šiuos pokyčius lėmė šalių narių nuomonės.
Jis pridūrė: „Šie pokyčiai skirti suteikti visiems dalyviams daugiau aiškumo, apsaugoti atlikėjus ir užtikrinti, kad konkursas ir toliau teiktų saugią bei svetingą aplinką, kartu išsaugant dvasią ir vientisumą, kurie daro „Eurovizijos“ dainų konkursą tokį ypatingą.“
Minimalaus amžiaus reikalavimas
Organizatoriai taip pat paskelbė, kad dalyviai pirmosios repeticijos dieną turi būti ne jaunesni nei 18 metų; anksčiau ši riba buvo 16 metų.
„Šiuo pokyčiu tęsiamas konkurso jau pradėtas darbas stiprinant apsaugą, siekiant apsaugoti jaunesnius atlikėjus nuo spaudimo, susijusio su dalyvavimu „Eurovizijos“ dainų konkurse“, – priduriama pareiškime.
Remiantis „Eurovizijos“ įrašais, jauniausias konkursą laimėjęs žmogus buvo 13 metų Sandra Kim iš Belgijos 1986 metais.
„Eurovizija“ yra Europos transliuotojų sąjungai (EBU) priklausančių viešųjų transliuotojų bendra produkcija. Kadangi EBU vienija ir ne Europos šalių narius, konkursas neapsiriboja vien Europos valstybėmis.
EBU teigė galinti užsakyti nepriklausomą saugumo vertinimą prieš nuspręsdama, ar laimėjusi šalis pajėgi saugiai surengti renginį.
Jei paaiškėtų, kad laimėjusi šalis negali surengti konkurso, EBU paskirtų kitą rengėją.
Pagal naujas taisykles ši šalis organizuos koncertą „savarankiškai“ ir jai „nebus reikalaujama rengti renginio kitos narės vardu“.
2017 metais Ukraina rengė „Euroviziją“, nepaisant šalies rytuose vykusio konflikto tarp ukrainiečių pajėgų ir Maskvos remiamų separatistų.
Tačiau Ukrainai laimėjus konkursą 2022 metais, ji negalėjo surengti renginio 2023-iaisiais dėl Rusijos plataus masto invazijos.
Vietoje to 2023 metų „Eurovizija“ Ukrainos vardu įvyko Liverpulyje, Jungtinėje Karalystėje.
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