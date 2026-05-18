„Eurovizijos“ pusfinalyje Lietuva užėmė aštuntą vietą: aplenkėme ir Švediją

Pirmajame pusfinalyje pirmą vietą užėmė Izraelis, kuriam atstovavo Noam Bettan su daina „Michelle“. Izraelio atstovas surinko net 269 balus. Antroji vieta kiek netikėtai atiteko Lenkijai, o treti liko Suomijos atstovai Linda Lampenius ir Pete Parkkonen. Vos per žingsnį nuo finalo liko Estija, surinkusi 79 taškus, o paskutinę vietą pusfinalyje užėmė Sakartvelas.
Įdomu ir tai, kad viena konkurso favoričių laikyta Švedija vos pateko į finalą – Felicia su daina „My System“ užėmė tik devintą vietą.
Lietuvai pirmajame pusfinalyje atstovavęs Lion Ceccah su daina „Sólo quiero más“ užėmė aštuntą vietą ir iškovojo Lietuvai dar vieną vietą „Eurovizijos“ finale. Lietuvis surinko 101 žiūrovų balsą ir aplenkė tokių šalių kaip Švedija ar Belgija atstovus.
Antrąjį pusfinalį laimėjo ir viso konkurso nugalėtoja Bulgarija, kuriai atstovavo Dara su energinga daina „Bangaranga“. Atlikėja surinko net 278 taškus ir tapo užtikrinta vakaro lydere. Antroji vieta atiteko Rumunijai, o trečiąją užėmė Australijos žvaigždė Delta Goodrem, triumfavusi komisijų balsavime.
Vos už finalo borto liko Šveicarija, surinkusi 108 taškus, o paskutinę vietą pusfinalyje užėmė Azerbaidžanas, pelnęs vos 2 balus iš Bulgarijos komisijos. Beje, Šveicarija užėmė devintą vietą tiek žiūrovų, tiek komisijų rezultatų lentelėse, bet gautų taškų nepakako patekti į dešimtuką bendroje lentelėje.
