Freya Alley pristato naują singlą „Po balta obelim“

Tai dar vienas atlikėjos darbas, atskleidžiantis šiltą ir jausmingą muzikos pusę.
Dainoje atsispindi vasaros nakties atmosfera: krintančios žvaigždės, švelnus vėjas, kopų ritmas ir netikėtai užklumpanti meilė. Tekstuose slypi jaunatviškas lengvumas ir svajingas jausmas, kai, atrodo, sustoja laikas, o pasaulis susitelkia į vieną akimirką.
„Norėjau sukurti dainą, kuri primintų Lietuvos vasaras – su jų ypatinga nuotaika, ramybe ir šviesa. Tai nėra tik istorija apie meilę, tai labiau apie akimirką, kurią norisi išsaugoti“, – sakė Freya Alley.
Baltos obelys dainoje neatsitiktinės – jos simbolizuoja vasarą Lietuvoje, jos trapumą, grožį ir kartu laikinumą. Tai priminimas apie ypatingas akimirkas, kurios greitai praeina, bet palieka šilčiausius prisiminimus.
Vasarai einant į pabaigą ir rudeniui artėjant, kai naktys darosi vėsesnės, „Po balta obelim“ tampa šiltu prisiminimu apie vasarą. Tai daina, kuri sugrąžina į romantiškas akimirkas ir leidžia jas išgyventi dar kartą.
„Po balta obelim“ klausytojams jau pasiekiama visose skaitmeninėse muzikos platformose.
