Garsus JAV dainininkas D4vd bus teisiamas dėl paauglės nužudymo

BBC skelbia, kad sprendimas buvo priimtas po penkias dienas trukusio parengiamojo posėdžio, kurio metu Los Andželo prokurorai apklausė keliolika liudytojų ir demonstravo vaizdinius fotografinius įrodymus, stebint 14-metės Celeste Rivas Hernandez šeimai.
Žvaigždė, kurios tikrasis vardas yra Davidas Anthony Burke'as, kaltinama nužudžius merginą, kurios palaikai buvo rasti praėjusį rugsėjį jo adresu registruotame „Tesla“ automobilyje.
21 metų D. A. Burke nepripažino kaltės nužudymo ir seksualinės prievartos.
D. A. Burke'as kitą kartą turėtų pasirodyti teisme rugpjūčio 31 d., kur jam bus oficialiai perskaityti kaltinimai. Teismo procesas turėtų prasidėti per 90 dienų nuo tos datos.
Kaltinimai apima pirmojo laipsnio žmogžudystę, žmonių palaikų žalojimą ir seksualinę prievartą prieš vaikus. Žmogžudystės kaltinimai apima ypatingas aplinkybes, susijusias su finansine nauda, dėl kurių D. A. Burke'ui gali būti skirta mirties bausmė.
Daug metų trukusi seksualinė prievarta
Prokurorai tvirtina, kad D. A. Burke po daugelio metų trukusios seksualinės prievartos subadė paauglę, o tada sukapojo jos kūną.
Jie teigia, kad jis ją nužudė, nes paauglė grasino atskleisti jo santykius su nepilnamete ir sugriauti jo daugelio milijonų dolerių vertės muzikinę karjerą.
Pirmadienį teisme pristatyti įrodymai rodo, kad konfliktas kilo po to, kai C. R. Hernandez 2025 m. balandžio 22 d. grasino D. A. Burke’ui dėl jo draugystės su kita mergina.
„Prisiekiu Dievu, kad tave užmušiu“, – buvo parašyta vienoje keiksmažodžių prisotintoje žinutėje, po kurios buvo grasinta jį pasmaugti. „Aš užbaigsiu tavo karjerą ir tavo gyvenimą, sugadinsiu bet ką“, – tęsiama žinutėje.
Kitą dieną C. R. Hernandez „Uber“ automobiliu, kurį jis buvo atsiuntęs jos pasiimti, nuvyko į D. A. Burke namus Holivude.
Subadė, kai atvyko
Prokurorai teigė, kad D. A. Burke ją subadė, kai ji atvyko.
Pirmadienį vykusiame posėdyje apklaustas Los Andželo policijos departamento detektyvas Corey Farrellas teigė žinojęs, kad paauglė neteisingai nurodė kaltinamajam savo amžių, skirtingu metu sakydama, kad jai yra 16 ir 18 metų.
D. A. Burke'o advokatai teigė, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jis įvykdė nusikaltimą.
Jie teigė, kad jos tėvai žinojo apie tai, kas vyksta tarp jų, ir netgi davė raštišką sutikimą, kad ji savaitei keliautų į Londoną su D. A. Burke.
Gynyba atkreipė dėmesį į balandžio 22 ir 23 dienomis siųstas žinutes. Jose, kaip teigiama, matyti, kad Celeste primygtinai reikalavo vykti į D. A. Burke’o namus Holivudo Hilse, nors jis iš pradžių prieštaravo jos atvykimui. Vis dėlto balandžio 23-iosios vakarą jis galiausiai sutiko atsiųsti jai „Uber“ automobilį.
Gynėja Marilyn Bednarski teisme sakė, kad po išsiskyrimo jis ne kartą reiškė meilę ir rūpestį ponia Hernandez.
Gynyba teigė, kad teismo medicinos eksperto nesugebėjimas įrodyti, kaip atsirado dvi mergaitės kūno dalyse rastos žaizdos, ir tai, kad nebuvo vaizdo stebėjimo kamerų, kuriose būtų užfiksuota, kaip D. A. Burke balandžio 23 d. naktį buvo namuose, rodo įrodymų trūkumą.
Pateiks visus įrodymus
Los Andželo apygardos Aukščiausiojo Teismo teisėja Charlaine Olmedo nusprendė, kad parengiamajame posėdyje pateikti įrodymai suteikia pagrįstą pagrindą nagrinėti bylą teisme.
D. A. Burke'ui pateikti kaltinimai dėl žmogžudystės, nuolatinio jaunesnio nei 14 metų vaiko seksualinio išnaudojimo ir neteisėto žmonių palaikų žalojimo.
Po posėdžio Los Andželo apygardos prokuroras Nathanas Hochmanas pareiškė, kad jo biuras pateikė tik dalį įrodymų prieš Burke'ą ir kad artėjančiame teismo procese pateiks viską.
N. Hochmanas taip pat teigė, kad jo biuras dar nenusprendė, ar ketina skirti D. A. Burke'ui mirties bausmę.
Kraupūs lavono vaizdai
Teisme per parengiamąjį posėdį buvo parodyti kraupūs merginos lavono vaizdai.
Žmogžudysčių tyrėjas paliudijo, kad D. A. Burke'as internetu užsisakė lavonmaišį, grandininius pjūklus, pripučiamą baseiną ir kastuvą praėjus kelioms dienoms po Celeste mirties.
Prokurorai pabrėžė įrašus, kurie atskleidė, kad D. A. Burke'as po balandžio 23 d. užsakė grandininius pjūklus ir kastuvą į savo namus. Jie teigia, kad grandininiu pjūklu jis sukapojo C. H. Hernadez kūną.
Tačiau Los Andželo policijos departamento kriminalistė Lauren Wallace paliudijo, kad jo garaže rasti grandininiai pjūklai be kraujo, kurie vėliau nebuvo tiriami dėl DNR – šį aspektą pabrėžė gynyba, bandydama įrodyti, kad pateikti įrodymai nėra įtikinami.
Tačiau tyrėjams nepavyko rasti trečio, 25 cm „Makita“ grandininio pjūklo, kurį, prokurorų teigimu, D. A. Burke'as taip pat užsakė po C. H. Hernandez mirties.
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